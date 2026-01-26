Desde as primeiras horas em que a captura de Nicolás Maduro foi confirmada pelos EUA que começaram a circular diversas fotografias do líder venezuelano em diferentes cenários. Numa delas, que andou pelo Facebook e Instagram, surge vestido de branco, sentado e algemado e rodeado de militares norte-americanos.

Nem se percebe bem dentro de que meio de transporte está, com um fundo idêntico ao de um navio, com pequenas janelas quadradas.

Há vários sinais que apontam para a manipulação digital da imagem. Desde logo a sua baixa resolução, que ajuda a esconder alguns possíveis defeitos na criação. O padrão das janelas na parede para a qual o ex-Presidente venezuelano está de costas é irregular. Há janelas de dimensões várias, alinhadas em dois patamares com espaçamentos díspares, e com um reflexo artificial das mesmas atrás do banco onde está sentado.

Não é possível analisar com pormenor as mãos e dedos de quem figura na imagem — geralmente os elementos que denunciam a utilização de Inteligência Artificial numa criação digital deste tipo. O rosto de Maduro está de lado, o que não ajuda à identificação de traços artificiais e só a cara de um dos soldados está à vista, exibindo pouca definição da boca, nariz e olhos. De resto, também a postura dos quatro homens é pouco natural.

Ao analisar a imagem através do detetor de Inteligência Artificial (IA) Decopy.ai, é possível concluir que a imagem foi gerada dessa forma:

Além dos sinais de que a criação foi criada com recurso à Inteligência Artificial, a realidade também bate de frente com a possível veracidade da imagem, que nunca foi noticiada como verdadeira.

O certo é que algumas horas após ter confirmado a captura de Maduro na Venezuela, Donald Trump divulgou a primeira imagem de Nicolás Maduro algemado e a segurar uma garrafa de água, na Truth Social — precisamente a prova de que as imagens partilhas anteriormente não eram reais.

O Presidente norte-americano indicou que o político venezuelano estava a bordo do navio de guerra Iwo Jima, sendo que Maduro surge a usar uns óculos de sol e um supressor de ruído, e vestido com um fato de treino cinzento da Nike — indumentária bem diferente do pijama branco da imagem analisada.

Conclusão

Em suma, é falso que uma imagem que mostra Nicolás Maduro vestido com um pijama branco seja real. Foi o próprio Presidente dos EUA a divulgar a primeira fotografia do político venezuelano em cativeiro, já a bordo do navio Iwo Jima, antes de chegar a Nova Iorque. Não há elementos ou notícias que provem que a imagem é verdadeira, sendo que apresenta vários sinais de que foi produzida com recurso a Inteligência Artificial.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.