No dia 20 de outubro, Donald Trump trocou parte do uniforme habitual, despindo o casaco de fato e vestindo um avental, para fritar batatas durante uma ação de campanha num McDonald’s em Feasterville-Trevose, no estado norte-americano de Pensilvânia. Ao longo de cerca de 30 minutos, recebeu indicações de como mergulhar as batatas em óleo quente, pôr sal e colocá-las nas respetivas caixas. Mas será que o ex-presidente dos EUA também as comeu? Uma fotografia que tem sido partilhada nas redes sociais aparenta mostrar que sim.

Analisando a imagem partilhada por utilizadores das redes sociais com atenção é possível perceber que há vários pormenores que coincidem com as fotografias tiradas pelos fotógrafos profissionais que estiveram no local: o avental com um bolso à frente, a camisa branca, a gravata vermelha e até o cabelo de Donald Trump. É a mão (imperfeita e sem quaisquer rugas) com que, alegadamente, agarra o pacote de batatas fritas que mostra que a imagem foi alterada com recurso à inteligência artificial. Note-se que esta tecnologia ainda apresenta uma particular dificuldade a criar mãos humanas, característica que ajuda a distinguir as imagens verdadeiras das que foram modificadas.

As imagens verdadeiras, captadas por fotógrafos profissionais (e abaixo apresentadas), não mostram o ex-presidente norte-americano a comer, mas a fritar batatas e a servir clientes através da janela de drive-thru do estabelecimento, que esteve encerrado para a sua visita. De acordo com a NBC News, que cita uma fonte com conhecimento da ação de campanha, as pessoas que passaram pelo drive-thru foram pré-selecionadas por aquele McDonald’s e pela equipa de Donald Trump e os seus carros foram revistados.

Também o vídeo que Trump partilhou na rede social TikTok, com a legenda “trabalhei oficialmente mais tempo no McDonald’s do que a Kamala [Harris]”, não o mostra a comer quaisquer batatas fritas. A farpa que deixou à adversária direta nas presidenciais norte-americanas, que se realizam no próximo dia 5 de novembro, surge numa altura em que a tem acusado de mentir por dizer que durante o verão de 1983 trabalhou num dos restaurantes da cadeia de fast food na Califórnia.

As alegações foram feitas pelo ex-presidente norte-americano contra Kamala Harris sem a apresentação de provas que as sustentem. Por sua vez, segundo a Associated Press, o McDonald’s não respondeu sobre se tinha registos de funcionários de há 40 anos.

Após entregar (e não comer) as batatas fritas aos clientes que foram passando pelo drive-thru, Donald Trump respondeu a questões de alguns jornalistas que estavam no local e disse que vai respeitar os resultados eleitorais de 5 de novembro “se for uma eleição justa”. Questionado sobre se aumentaria o salário mínimo dos EUA se vencesse a corrida à Casa Branca, o candidato não respondeu diretamente e optou por elogiar os funcionários do McDonald’s: “Estas pessoas trabalham muito. São ótimas.”

Conclusão

Uma fotografia mostra Donald Trump a comer batatas fritas durante uma ação de campanha num McDonald’s em Feasterville-Trevose, na Pensilvânia? Não é verdade. A imagem foi manipulada com recurso a inteligência artificial. O candidato republicano às presidenciais norte-americanas limitou-se a fritar batatas e a servir clientes através da janela de drive-thru — não tendo comido batatas durante os cerca de trinta minutos em que esteve no restaurante.

