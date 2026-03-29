Nas últimas semanas, várias publicações nas redes sociais difundiram imagens que supostamente retratam o casamento de Zendaya e Tom Holland. As fotografias mostram os dois atores vestidos de noivos, em cenários que aparentam ser cerimónias. Contudo, não existe qualquer confirmação oficial de que o casal tenha casado, e há múltiplos indícios de que as imagens foram fabricadas.

Facebook

Os rumores sobre o casamento do casal — que se conheceu em 2016, durante as filmagens de Spider-Man: Homecoming — começaram depois de declarações do stylist da atriz, Law Roach, que afirmou à Access Hollywood que a cerimónia “já tinha acontecido”. A especulação intensificou-se quando Zendaya apareceu com o que parecia ser uma aliança dourada na mão esquerda, ao chegar ao recente desfile da Louis Vuitton durante a Semana da Moda de Paris. O rumor espalhou-se pela imprensa internacional, levando mesmo a Vogue norte-americana a publicar um artigo especulativo: “Zendaya e Tom Holland tiveram um casamento secreto?”.

Ainda assim, isso não prova a veracidade das fotografias de casamento que se espalharam pela internet. De acordo com o San Francisco Chronicle, tudo terá começado com o criador digital Juan Regueira Rodríguez, que publicou sete fotografias geradas por inteligência artificial.

As fotografias correram o mundo, levando a atriz a pronunciar-se publicamente. Convidada no talkshow Jimmy Kimmel Live, Zendaya esclareceu: “Muitas pessoas foram enganadas. Ando na minha vida, normalmente, e as pessoas dizem-me: as tuas fotos do casamento são lindas! E eu tenho de dizer: querida, são IA. Não são reais”. As declarações da atriz surgem no vídeo publicado na conta de YouTube do programa, ao minuto 5’30”.

Conclusão

As fotografias que circulam online de um suposto casamento de Zendaya e Tom Holland são falsas, como confirmou a atriz no programa de televisão Jimmy Kimmel Live. “São IA. Não são reais”, afirmou taxativamente.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.