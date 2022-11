Circula nas redes sociais a fotografia de um talão, alegadamente do restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa, com a data de 16 de novembro e um consumo de 9400,60 euros, sendo associado ao almoço realizado naquele estabelecimento no dia do centenário do escritor José Saramago e que contou com a presença do primeiro-ministro, António Costa, do ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, e de Pilar del Rio.

De facto, segundo foi publicado pelo restaurante na sua página de Facebook na última quarta feira, o dia do centenário foi uma oportunidade “para recordar e assinalar o almoço realizado em 3 de junho de 2008 na presença do escritor português galardoado com o Nobel da Literatura em 1998”. Acompanhando o texto da publicação com uma fotografia, o restaurante explica que estiveram presentes Pilar del Rio, António Costa, Pedro Adão e Silva e José António Pinto Ribeiro, secretário do Conselho de Administração da Fundação José Saramago. Uma “‘celebração’ que engrandece a história do Solar”, destacava o restaurante.

Foi essa publicação que começou a circular lado a lado com a alegada fatura nas redes sociais, na qual fica claro que grande parte do valor corresponde a um alegado consumo de vinhos franceses, como mostra a imagem em baixo.

Entretanto, na noite deste sábado, após um contacto do Observador, o restaurante reagiu também através da sua página de Facebook, para desmentir o que diz ser uma “história fantasiosa” e mostrando “indignação” com o caso.

“Durante o dia de hoje, surgiu uma história fantasiosa sobre a fatura da refeição que o primeiro-ministro teve no Solar dos Presuntos na última quarta-feira. É obviamente falsa! A fatura que circula não corresponde à fatura da refeição do primeiro-ministro. Tivemos o maior prazer em ter o senhor primeiro-ministro a almoçar no nosso restaurante no dia histórico em que se assinalavam os 100 anos de nascimento do José Saramago e ficamos indignados com as falsidades que circulam”, refere o restaurante.

Questionado pelo Observador, o gabinete do primeiro-ministro também reagiu, por email, garantindo que o valor que consta no talão que circula não corresponde à verdade: “A fatura associada ao referido almoço não corresponde ao valor da refeição. O próprio restaurante disso deu conta, ontem à noite, na sua página de Facebook”.

O gabinete de António Costa não informou, porém, apesar de questionado, qual terá sido o valor real da refeição e se a mesma foi paga pelo governo, pela Fundação José Saramago ou por algum dos intervenientes de forma particular. O gabinete do ministro da Cultura também foi questionado, não tendo enviado qualquer esclarecimento adicional.

Conclusão

As publicações são falsas. Tanto o restaurante Solar dos Presuntos, através do seu Facebook, como o gabinete do primeiro-ministro, em resposta oficial enviada ao Observador, afirmam que o valor apresentado na fatura não corresponde à conta do almoço que reuniu no dia do centenário do nascimento do escritor Pilar del Rio, António Costa, Pedro Adão e Silva e José António Pinto Ribeiro.

