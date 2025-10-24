Foi um tópico que gerou muita controvérsia nos Estados Unidos da América (EUA), em particular entre os apoiantes do Presidente norte-americano, Donald Trump. Em agosto de 2025, a morte da refugiada ucraniana Iryna Zarutska, no metro de Charlotte, cidade localizada no estado da Carolina do Norte, deu origem a várias publicações (inclusivamente do Chefe de Estado) e debates nas redes sociais.

Recentemente, surgiram várias publicações nas redes sociais que alegam que “o homem que matou Irina Zarutska enfrentará a pena de morte por fuzilamento”. “A repercussão [do caso] levou a aprovar a ‘Lei de Irina’, uma reforma rigorosa [judicial] em homenagem à refugiada ucraniana morta” dentro de um metro em Charlotte.

O principal suspeito da morte da refugiada ucraniana, Decarlos Brown Jr, “chorava” após ter sido condenado à pena de morte, lê-se em outras publicações. Em alguns posts, também é partilhado um vídeo em que se vê um homem num tribunal a chorar e em profundo sofrimento, no que parece ser a leitura de sentença num tribunal.

Noutras publicações, também se celebra que o “assassino racista que matou uma mulher branca” tenha sido condenado à morte nos Estados Unidos. “Justiça feita. Obrigado Presidente Trump.”

Publicamente, é verdade que o Presidente norte-americano pediu que fosse aplicada a pena de morte a Decarlos Brown Jr. Na Truth Social, Donald Trump escreveu, a 10 de setembro, que o “animal que matou violentamente a bonita jovem rapariga da Ucrânia, que veio para a América à procura de paz e segurança, devia ter um julgamento rápido e apenas pode ser condenado à pena de morte”. “Não pode haver outra opção!”

Os apelos da presidência norte-americana foram obviamente repetidos por vários dos seus apoiantes. Na Carolina do Norte, como apontam algumas publicações, o governador republicano, Josh Stein, assinou recentemente a Lei Irina, que prevê efetivamente que regresse a morte por fuzilamento ao estado.

No entanto, Decarlos Brown Jr ainda está a aguardar julgamento em prisão preventiva e está formalmente acusado do homicídio qualificado de Iryna Zarutska. Até ao momento, ainda não foi condenado à morte — algo que até pode nem sequer acontecer, estando dependente da decisão do juiz responsável pelo caso.

O vídeo que também está a circular nas redes sociais e em que se vê um homem num tribunal a chorar não se trata de Decarlos Brown Jr. O vídeo é de 2016 e mostra Jaleel Smith-Riley, que não tem a ver com a morte da refugiada ucraniana, a reagir com tristeza ao facto de ter sido condenado à prisão perpétua. O vídeo foi publicado a 19 de outubro de 2016 pelo canal de televisão norte-americano WCPO 9.

Conclusão

Não é verdade que o principal suspeito pela morte da refugiada ucraniana Irina Zarutska tenha sido condenado à morte. Decarlos Brown Jr. ainda aguarda julgamento e está acusado de homicídio qualificado. O vídeo que circula nas redes sociais também não mostra o homem a chorar num tribunal, sendo referente a outro caso judicial de 2016. Isto verifica-se apesar de Donald Trump ter avançado que Decarlos Brown Jr deveria ser condenado à pena de morte, ao mesmo tempo que as autoridades da Carolina do Norte estão a agir nesse sentido ao aprovar a “Lei Irina” que permite a morte por fuzilamento.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.