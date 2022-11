“800 jatos privados foram para o Egipto e dizem-te para viajares de bicicleta para o trabalho porque estamos a destruir o mundo.” Uma simples imagem de Instagram destaca cerca de 800 jatos privados em direcção ao Egipto, palco escolhido para receber a COP27, conferência do clima organizada pelas Nações Unidas, que decorreu entre os dias 6 de e 18 de novembro. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa à data a que foi feita.

Além da tal imagem, que é, na verdade, um print screen de um mapa onde são visíveis dezenas e dezenas de areonaves em deslocação (possivelmente, a imagem terá sido captada num site como o Flight Radar 24, que acompanha os voos destes aparelhos, da origem ao destino), mais nenhuma informação é partilhada nesta publicação. Não se sabe a data em que a imagem foi captada, tal como se desconhecem os aeroportos de origem e de destino (há voos que parecem ir em direção ao Egito, outros que parecem ter partido do país, mas muitos nem sequer cruzam o território do país (a informação é absolutamente vaga). Também não é partilhada informação sobre a hora a que aquela geolocalização de jatos privados estava a decorrer.

Depois, para perceber o número real de jatos privados, o melhor é recorrer às plataformas que fazem essa monotorização. Por exemplo, o FlightRadar24 garante que, depois de uma primeira consulta da BBC que também verificou estas alegações, aterraram em Sharm el-Sheikh 36 jatos privados entre 4 e 6 de novembro. Depois 64 aterraram no Cairo, sendo certo que 24 destes aparelhos tinham partido da cidade anteriormente referida. Só que esta reportagem da BBC foi feita a nove de novembro, quando ainda faltavam mais nove dias de encontros e intervenções de líderes mundiais no âmbito da cimeira do clima.

Ainda assim, é importante referir que esta plataforma identifica “informação em tempo real sobre centenas de aviões à volta do mundo” mas, por outro lado, não garante mostrar todos os jatos privados. É ainda de referir uma notícia do dia 11 de novembro — a sete dias do encerramento do evento no Egipto — do Daily Mail, que citava a AFP, onde as autoridades egípcias asseguravam que mais de 400 jatos privados tinham aterrado naquele país.

Ou seja, ainda que não seja possível auferir o número exato de jatos privados que aterraram na COP27, pode-se dizer que a publicação em questão é, no mínimo, enganadora. E porquê? Porque foi partilhada no dia 13 de novembro, apenas quatro dias depois do evento climático ter começado no continente africano. Portanto, segundo os números conhecidos e citados por diferentes órgãos de comunicação social, não é possível dizer que tinham aterrado 800 jatos privados no Egito.

A mesma alegação sobre o número de jatos privados já tinha sido feita o ano passado, durante a COP26, que decorreu em Glasgow, na Escócia. As imagens partilhadas, desta vez, aparentemente, de aviões reais que realizavam viagens reais, não se confirmaram como verdadeiras. Esta foi a garantia dada pela agência Reuters.

Conclusão

À data (13 de novembro) que uma publicação mostrava, supostamente, 800 jatos privados a aterrar na COP27 no Egito, não era possível garantir que tantos transportes aéreos daquele nível tinham chegado àquele país africano para mais uma cimeira mundial do clima. O número mais aproximado era de cerca de 400, ou seja, metade do universo alegado pelo autor da publicação.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.