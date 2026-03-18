“Após o ataque com drone relatado perto da Embaixada dos EUA em Riade, Cristiano Ronaldo deixou a Arábia Saudita com sua esposa e filhos para retornar à sua casa em Madrid”, garante-se na legenda de um post publicado a 3 de março no Facebook.

Na publicação mostra-se uma imagem em que Cristiano Ronaldo e a a noiva, Georgina Rodríguez, são vistos no exterior de um edifício com malas. É também partilhado um registo de voo de um jato privado, que teria aterrado no aeroporto de Madrid, e que seria do jogador de futebol português.

Vamos por partes, no dia 3 de março foi amplamente noticiado que o jato de Cristiano Ronaldo tinha deixado Riade, na Arábia Saudita. A notícia da rota efetuada pelo aparelho aéreo foi avançada pelo DailyMail e confirmada pela CNN Internacional e surgia depois de a embaixada norte-americana em Riade ter sido atingida por dois drones. A saída do jato começou por dar origem a notícias que lançavam dúvidas sobre a permanência do jogador em território saudita. Mas poucas horas depois o mistério desfazia-se: Cristiano Ronaldo ainda estava em Riade, mesmo depois de o jato partir. Nessa altura o Al Nassr, clube em que o internacional português joga, fez duas publicações no Instagram, com o jogador português a surgir em grande destaque.

Foi também no dia 3 de março que o clube saudita confirmou que Ronaldo sofreu uma lesão durante o o jogo da 24.ª jornada da Liga saudita de futebol frente ao Al Fayha. “Cristiano Ronaldo foi diagnosticado com uma lesão muscular na coxa após o último jogo frente ao Al Fayha”, adiantou a equipa de Riade, numa nota publicada nas redes sociais.

Alguns dias depois, foi o próprio jogador a usar as redes sociais para garantir que estava em Madrid para recuperar da lesão.

A sua partida não decorreu, no entanto, no dia 3 de março, tal como se relatava no Facebook nessa mesma data, sendo que o jogador ainda treinou nesse dia em Riade. Além disso, o frame de imagem que mostra Ronaldo e a noiva, Georgina Rodríguez, já existe online desde pelo menos janeiro, antes de os EUA e Israel atacarem o Irão.

“Cristiano Ronaldo foi visto a sair do icónico Bvlgari Resort Dubai”, descreve-se numa publicação no Facebook em que o vídeo completo é divulgado.

Conclusão

Em suma, é falso que uma imagem mostra Cristiano Ronaldo a deixar Riade a 3 de março. O internacional português deixou a capital saudita dias depois, alegando que está em Madrid a recuperar de uma lesão que o impede de jogar e não relacionando o conflito no Irão com a sua saída. Por outro lado, a imagem que está a ser utilizada nas redes sociais para ilustrar a partida do internacional português não poderia corresponder ao momento em que saiu de Riade porque já estava online pelo menos desde janeiro.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.