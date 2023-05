Nas redes sociais, têm circulado imagens de árvores carregadas com cachos de um fruto branco em forma de ovo. Algumas publicações falam em árvores que dão ovos. Outras dizem que são mangas brancas.

No entanto, não é difícil perceber a origem destas imagens. Fazendo uma pesquisa por várias publicações, por exemplo, no Twitter, surge um aviso deixado por um utilizador especialista em detetar fraudes: “Atenção ao logótipo do Bing no canto inferior esquerdo das imagens: elas foram criadas através do gerador de imagens por inteligência artificial DALL-E.”

O DALL-E é um sistema que cria imagens a partir de textos, recorrendo a inteligência artificial. De acordo com o site, combina conceitos, atributos e estilos na criação dessas imagens.

O Observador tentou saber junto da Microsoft quando e como foram geradas estas imagens. Um porta voz da empresa a que pertence o motor de busca Bing confirmou, através de e-mail, que estas imagens foram geradas através de inteligência artificial do Bing Image Creator, que usa precisamente a tecnologia DALL-E. No entanto, a Microsoft não adiantou a data dessa criação. Numa pesquisa de imagens no Google, a data mais antiga destas imagens que conseguimos encontrar foi o dia 19 de abril numa publicação de Facebook.

Conclusão

As imagens que circulam nas redes sociais e que aparentam ser mangas brancas não são reais. Foram geradas através de Inteligência Artificial. Isso mesmo foi confirmado ao Observador pela Microsoft, que detêm a empresa Bing Image Creator, usada para criar as imagens aqui em análise.

