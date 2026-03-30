A guerra no Médio Oriente é, como todos os conflitos, material para várias publicações falsas nas redes sociais. Muitas vezes uma forma de propaganda das partes envolvidas no conflito, como é o caso desta publicação que circula nas redes sociais que alega que “a maior central de dessalinização do mundo (Sorek), localizada em Israel” foi atacada pelo Irão.

“O Irão atacou a maior central de dessalinização do mundo (Sorek), localizada em Israel, considerada a principal fonte de abastecimento de água do país”, consta na publicação onde é partilhado um vídeo com imagens de ruas alagadas e carros quase submersos.

A primeira suspeita de que pode tratar-se de um conteúdo falso é a ausência de uma fonte de informação credível para a informação que aparece na publicação. Além disso não existem notícias, em meios de comunicação fidedignos, sobre um ataque à central de Sorek.

Também não é possível verificar uma imagem do vídeo que sustente a alegação concreta sobre a central referida — que, por sinal, não é “a maior do mundo”, mas sim uma das maiores e, mas em concreto, a maior de Israel (tem uma capacidade na ordem dos 624–640 mil m³/dia).

As imagens partilhadas nesta publicação foram originalmente captadas em dezembro de 2025 e dizem respeito a inundações nas cidades do sul de Israel, Ashkelon e Kiryat Gat, e que aconteceram devido à tempestade Byron. As duas cidades foram alvo de cheias rápidas e inundações, com ruas submersas e carros presos pelas águas, como reportaram vários sites de notícias israelitas na altura, como o N12.

As imagens no vídeo que constam neste conteúdo são semelhantes às que foram divulgadas nos órgãos de comunicação social israelitas que reportaram as cheias no sul de Israel, como é possível verificar nesta notícia de dezembro no YnetNews.

Conclusão

Não existem registos, em órgãos de comunicação social de referência, sobre um ataque do Irão à central de dessalinização de Sorek, em Israel. As imagens que estão a ser partilhadas com ruas inundadas são das cheias que aconteceram em algumas cidades do sul de Israel em dezembro passado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.