Várias publicações, que estão a circular no Facebook, alegam que uma igreja, na província canadiana do Quebec, foi incendiada por “islâmicos”. “Outra igreja queimada em Montreal, Quebec, por islâmicos”, lê-se na legenda do vídeo partilhado juntamente com essa mesma publicação. No post — que identifica a igreja em causa como a Basílica de Notre-Dame — é feita a associação entre a política de imigração seguida pelo Canadá e o ataque a espaços religiosos.

“Este é o preço de abrir as portas para extremistas islâmicos que desprezam as leis do ocidente e qualquer outra religião que não seja a sua. Desde 2021, mais de 100 igrejas foram queimadas ou vandalizadas em solo canadiano. Não é coincidência, é um padrão”, defende a mesma publicação, assegurando que “o Cristianismo está sob ataque no Canadá”.

O vídeo que está a ser partilhado no Facebook — e que mostra uma igreja em chamas nas imediações de um parque de estacionamento — é verdadeiro. O incêndio ocorreu há cerca de um ano, em junho de 2024, na igreja de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses, na cidade de Trois-Rivières, cerca de 140 quilómetros a noroeste de Montreal. Na altura, o jornal local Western Standard explicava que “o incêndio se espalhou rapidamente, causando grandes danos à igreja católica construída em 1914”. Uma das torres da igreja acabou mesmo por desabar. A notícia, datada de outubro de 4 de outubro de 2o24 (um dia depois do incêndio) terminava dando conta de que, nos últimos anos, mais de 100 igrejas canadianas foram atingidas por incêndios.

A igreja em causa não era usada para fins religiosos desde 2020, tendo sido vendida a uma construtora. Quando se deu o incêndio, o telhado da igreja estava a ser alvo de obras de remodelação. Na investigação que se seguiu ao incêndio, os bombeiros de Trois-Rivières não “conseguiram identificar formalmente a causa do incêndio”, embora tenham afastado a hipótese de ter sido intencional. O mais provável, sublinharam, era o fogo ter sido despoletado na sequência das obras no telhado.

Apesar de o incidente com a igreja de Notre-Dame-des-Sept-Allégresses não ter estado relacionado com nenhum tipo de intolerância religiosa, os crimes de ódio por discriminação religiosa contra católicos no Canadá têm vindo a aumentar, tendo atingido um recorde em 2021, com 155 episódios registados pelas autoridades.

Conclusão

O incêndio numa igreja na região canadiana do Quebec, que teve lugar em outubro de 2024, não foi provocado por “islâmicos” nem foi intencional. Embora as causas do fogo não tenham sido completamente identificadas, o mais provável, segundo os bombeiros da cidade onde ocorreu o incêndio, é que este tenha sido provocado de forma acidental na sequência dos trabalhos de remodelação do telhado.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.