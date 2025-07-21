Está a circular nas redes sociais várias publicações que alegam que um dos filhos do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, terá sido agredido. Yair Netanyahu terá estado num “abrigo”, que foi invadido por manifestantes, e terá nesse bunker sido “espancado”.

Uma das publicações, todas acompanhada por um vídeo, alega que foram “colonos israelitas” que invadiram um “bunker antiaéreo”: “Atacaram e espancaram Yair Netanyahu”. O motivo? Terá sido pelas tensões resultantes dos “ataques com mísseis iranianos” e “conflitos internos” na política israelita.

“A população diz estar farta das políticas de Netanyahu”, lê-se ainda numa publicação. No vídeo de mais um minuto, vê-se efetivamente vários manifestantes a entrar num espaço fechado, sendo que são agarrados pelos seguranças — que tentam afastá-los.

Porém, em nenhuma parte do vídeo aparece Yair Netanyahu. E nem há qualquer registo na imprensa israelita de que o filho do primeiro-ministro tenha estado num bunker, nem que os manifestantes tivessem tentado invadir o mesmo.

O vídeo das publicações nas redes sociais não mostra uma manifestação que tinha como finalidade invadir o bunker onde estaria o filho de Benjamin Netanyahu. Em vez disso, trata-se de um vídeo que capta o momento em que, a 4 de março de 2025, vários manifestantes tentam invadir o Parlamento israelita.

O vídeo original foi publicado, por exemplo, no canal do Youtube de Al Jazeera. Em março de 2025, alguns dos familiares dos reféns que foram levados para a Faixa de Gaza tentavam interromper numa sessão que ocorria no Parlamento, em que Benjamin Netanyahu anunciara que ainda não iria ser criada uma comissão independente para apurar os contornos que levaram aos ataques do Hamas a 7 de outubro de 2023.

Os familiares dos reféns, que foram travados pelos seguranças do Parlamento, desejavam manifestar a sua indignação com o governo do primeiro-ministro. E esta movimentação nada tinha a ver com o filho, Yair Netanyahu.

Conclusão

Não é verdade que manifestantes tenham tentado entrar no bunker onde estaria Yair Netanyahu e tentaram agredi-lo. Não existe qualquer informação publicada em relação a esse assunto. Adicionalmente, o vídeo partilhado nas redes sociais não diz respeito a esse alegado episódio. Trata-se de um vídeo que mostra familiares dos reféns a tentar invadir o Parlamento israelita em março de 2025.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.