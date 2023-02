A cena parece, no mínimo, improvável: o Presidente dos Estados Unidos a dizer convictamente que acredita que “capitalismo é exploração” e a obter, como reação, aplausos entusiásticos no Congresso norte-americano. E é essa a cena que um vídeo que circula nas redes sociais mostra.

Nas imagens partilhadas é possível ver que além da vice-presidente, Kamala Harris, da democrata Elizabeth Warren ou da mulher do Presidente, Jill Biden, também alguns republicanos estariam a levantar-se e a aplaudir com vigor a afirmação do Presidente norte-americano (entre eles, o senador do Texas, Ted Cruz). “E a audiência enlouquece”, lê-se nas legendas do vídeo, como comentário à suposta ovação em pé.

Acontece que neste caso, se “custa a acreditar”, é porque não aconteceu mesmo. Na verdade, o vídeo que circula é uma manipulação do vídeo original, editado e cortado para parecer que Biden faz uma afirmação que, na verdade, era mais longa — e que obtém uma reação do público que, na verdade, não existiu.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

É possível comprovar essa manipulação tanto através do discurso escrito, disponível no site oficial da Casa Branca, como no vídeo do momento, que corresponde ao discurso do Estado da União, um dos mais importantes do ano.

Na versão escrita do discurso, Biden dedica um trecho a falar dos impostos que propõe para as grandes empresas e de fechar “buracos na lei” que permitem que “os muito ricos paguem uma taxa mais baixa do que um professor ou um bombeiro”. Promete fazer a economia crescer, baixando os custos para as famílias mas também o défice. E critica as políticas da administração Trump, prometendo que estará mais atento na vigilância dos “criminosos que roubaram milhões dos fundos de apoio” dedicados a combater os efeitos da pandemia e destinados aos pequenos negócios.

É nesta sequência que fala do papel do capitalismo, frisando que baixar os custos também significa “exigir mais concorrência”. E chega então ao ponto: “Eu sou um capitalista, mas capitalismo sem concorrência não é capitalismo. Capitalismo sem concorrência é exploração. E aumenta os preços.”

É esse o trecho que fica cortado na versão manipulada do discurso, retirando a ressalva de Biden — “sem concorrência”.

Isto é, de resto, comprovável na versão integral do vídeo do discurso, onde também se pode verificar que Biden é aplaudido depois dessa frase (a partir do minuto 57), mas nem de perto com tanto entusiasmo como se dá a entender na versão manipulada. Na realidade, o Presidente norte-americano recebe então uns aplausos tímidos e continua a falar dos benefícios da concorrência.

Conclusão

O vídeo que parece mostrar Joe Biden a dizer que capitalismo equivale a exploração é editado e manipulado. Na verdade, o que o Presidente dos Estados Unidos diz é que capitalismo “sem concorrência” se traduz, sim, em exploração e significa que os preços aumentam.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.