Alega-se nas redes sociais que Kim Jong Un, líder da Coreia do Norte, afirmou publicamente que “Israel cometeu um grande erro” ao atacar a embaixada que representa o seu país em Teerão, a capital iraniana.

As publicações, partilhadas entre 11 e 12 de março, sobretudo no Facebook, não fazem referência a qualquer órgão de comunicação em que esta informação tenha sido noticiada, não revelando fontes ou provas das supostas declarações do líder norte-coreano.

Por um lado, não existem relatos ou notícias que indiquem que a embaixada norte-coreana em Teerão, ou outra representação diplomática do país tenha sido atingida por ataques israelitas.

No dia 28 de fevereiro, os EUA e Israel lançaram ataques aéreos contra o Irão, matando o Líder Supremo Ali Khamenei. O Irão respondeu de imediato com ataques de mísseis e drones contra Israel, bases norte-americanas e vários países aliados dos EUA no Médio Oriente, como a Arábia Saudita, os Emirados Árabes Unidos e o Kuwait.

É no entanto falso que tenha sido noticiado que a embaixada da Coreia do Norte em Teerão foi atingida no meio de tais ataques.

Por outro lado, é também desprovido de fundamentação que Kim Jong Un se tenha referido ao conflito nos termos que são descritos nas redes sociais. Nunca disse ter sido “um grande erro” um ataque à sua embaixada.

No início do conflito, o porta-voz do Ministério dos Negócios Estrangeiros da Coreia do Norte afirmou, através de um comunicado citado pela Reuters, que os ataques de Israel ao Irão e a operação militar norte-americana foram “uma agressão ilegal” e uma violação da soberania nacional.

Acrescentava-se na mesma nota que a operação militar dos EUA contra o Irão estava “dentro do esperado” e que é o resultado inevitável da natureza “hegemónica e gangster” dos EUA.

Conclusão

É falso que Kim Jong Un tenha dito que Israel cometeu um “grande erro” ao atacar a sua embaixada no Irão. Não há relatos ou provas de tal ataque e, por outro lado, também não existem declarações públicas do líder norte-coreano sobre o conflito, tendo o Ministério dos Negócios Estrangeiros norte-coreano emitido uma nota pública em que condena a “agressão ilegal” norte-americana.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.