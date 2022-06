Uma publicação de Facebook do passado dia 30 de maio revelou um suposto aviso da líder do PAN, Inês Sousa Real, ligado a uma notícia. “Haverão [sic] fortes consequências para quem não comer apenas vegetais como eu.” Ora, associado a essa citação, é apresentado um texto com outra citação atribuída a Inês Sousa Real. “A guerra na Ucrânia é uma coisa boa pois encarece o preço do peixe e da carne, tornando-os em produtos fora ao acesso das massas, o que reduz o sofrimento animal” [sic]. Trata-se, no entanto, de uma publicação completamente falsa.

Analisando a imagem que acompanha a suposta notícia, é possível constatar que estamos perante um conteúdo falso. Primeiro, porque se a imagem de Inês Sousa Real foi manipulada para parecer que a líder do PAN tem uma constituição física diferente. Depois, consultando o arquivo de notícias do site Notícias ao Minuto – que foi o meio de comunicação social utilizado nesta publicação – também se chega à conclusão de que não existe nenhum resultado semelhante.

Verificando as redes sociais oficiais de Inês Sousa Real e do próprio partido, também não é possível encontrar, naquele período específico do mês de maio, uma declaração igual à partilhada pelo autor. Aliás, no que diz respeito ao tema da guerra na Ucrânia, se olharmos para a página de Facebook do PAN percebe-se que, apesar de partilhar muitas intervenções de Inês Sousa Real, são poucas as que se referem à Ucrânia.

Portanto, o autor utiliza as posições conhecidas e verdadeiras da líder do PAN sobre a redução do consumo de carne, o veganismo, o combate às alterações climáticas ou a redução da pegada ecológica para estabelecer uma ligação com a atual situação em solo ucraniano.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Depois, nas várias declarações de Inês Sousa Real, quer na Assembleia da República quer noutros sítios, não se denota uma posição favorável da líder do PAN sobre o prolongamento da guerra da Ucrânia. Além de defender que o país liderado por Volodymyr Zelensky deve candidatar-se a um lugar da União Europeia, Inês Sousa Real também já criticou Vladimir Putin.

Conclusão

Não é verdade que Inês Sousa Real tenha defendido que a “a guerra é boa” porque encarece os preços de carne e de peixe. Essas declarações surgem através de uma publicação falsa que manipulou quer a imagem da líder do PAN quer o próprio conteúdo da própria notícia do jornal digital Notícias ao Minuto.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO