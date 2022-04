Nem seria preciso analisar o conteúdo: o facto de sujeito e predicado aparecerem separados por uma vírgula, logo no título da notícia, alegadamente publicada por um jornal de referência brasileiro, é suficiente para fazer soar o alerta “fake news”.

Se lermos o artigo, então é caso para todas as sirenes começarem a apitar. Além do título, em que o ex-Presidente do Brasil Luís Inácio Lula da Silva, assumindo que vai ganhar as próximas eleições, diz que quer convidar para ministra da Educação a cantora Anitta — que, apesar de até ter começado a cantar na Igreja, é hoje um dos maiores sex symbols do Brasil, conhecida pelas letras e coreografias altamente sexualizadas —, há a chamada entrada, em que são dados mais detalhes sobre o assunto.

“Ex presidente afirmou ‘as crianças não precisam somente de português e matemática, eles precisam desenvolver a sexualidade e empatia, esse é o diferencial do brasileiro’”, é o que dizem as três linhas daquele parágrafo, no estilo visual completamente integrados na habitual imagem gráfica da Folha de São Paulo — mais uma vez, só o conteúdo destoa.

Há um dado que é possível constatar através de uma busca rápida no Google: a cantora, de 29 anos, e o fundador do PT (Partido dos Trabalhadores), de 76 anos: Lula e Anitta têm em comum uma aversão a Jair Bolsonaro, o atual Presidente brasileiro.

No final de março, nas redes sociais, Anitta apelou ao voto dos maiores de 16 anos nas presidenciais de outubro: “Vamos lá, por amor de Deus, vamos mudar o Presidente. Vamos tirar esse título (eleitoral), estou cansada de ser a única alegria do brasileiro”. Não consta que Lula da Silva tenha feito “like” nesta publicação em concreto, mas noutras, em que a cantora criticou diretamente Bolsonaro, fez — e há publicações em jornais e revistas sobre esse facto, o que também pode ter ajudado a criar a base para a “notícia” entretanto partilhada sob a imagem gráfica da Folha de São Paulo.

Uma pesquisa no site do jornal pelo nome “Anitta” devolve 97 resultados só no último mês. Há artigos sobre o novo álbum da cantora; o single “Envolver”, que é a música mais reproduzida no Spotify em todo o mundo; e até a propósito dos seus tweets a comentar o Big Brother Brasil edição 22 — mas nada sobre o facto de o ex-Presidente Lula da Silva estar a pensar convidá-la para ministra da Educação num eventual futuro governo.

Aliás, até há, mas trata-se de um desmentido do próprio jornal, a garantir que a “montagem” que circula nas redes sociais é “falsa”.

“Folha não fez texto afirmando que Lula cogita convidar Anitta em eventual governo” é o título do artigo, publicado no dia 3 de abril, sob a tag “Fake News”. Nele, o jornal não se limita a dizer que nunca publicou tal notícia mas vai ainda mais longe, questionando a equipa de Lula da Silva sobre se a ideia de fazer da cantora ministra alguma vez esteve em cima da mesa. “Não cogita nem nunca disse isso”, foi a resposta dada pelos assessores do ex-Presidente brasileiro.

Conclusão:

A Folha de São Paulo nunca publicou uma notícia sobre Lula da Silva querer fazer da cantora Anitta ministra da Educação, caso seja eleito nas presidenciais deste ano. De acordo com a equipa do ex-Presidente do Brasil, que em maio vai lançar a pré-candidatura às eleições de outubro deste ano, Lula da Silva nunca proferiu tais declarações — nem tem quaisquer planos nesse sentido.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook