A praticamente centenária Time, revista fundada em 1923 nos Estados Unidos, tem-se revelado um alvo preferencial de fake news, com uma série de capas falsas a serem publicadas nas redes sociais — o Observador recentemente desmentiu várias, como a pretensa capa de Vladimir Putin com bigode de Hitler ou aquela em que um alegado membro da equipa de resposta à Covid-19 aparecia de capacete e arma em punho, carregada de seringas em vez de balas.

Esta semana, surgiu no Facebook uma publicação a dar conta de mais um desses casos. “Fake news descoberta!!! Lula nunca saiu na capa da revista Time!!!”, denunciava um utilizador da rede social, apontando o dedo ao Partido dos Trabalhadores (PT) e exibindo a prova: a 23 de maio, dia em que o ex-Presidente brasileiro (e candidato do PT às eleições presidenciais de outubro no país) supostamente surgia na capa da publicação, a Time teria na verdade publicado uma outra primeira página, com uma reportagem sobre o degelo dos polos.

No post, entretanto replicado centenas de vezes naquela rede social, eram expostas ambas as capas, lado a lado, com a data acrescentada em maiúsculas, de forma bem visível, como que a desmascarar o logro. Mas, na realidade, este alerta de fake news é na verdade uma fake news.

Não é verdade que Lula da Silva não tenha saído na capa da Time de 23 de maio deste ano — “O segundo ato de Lula” foi como a direção da revista resolveu titular o trabalho, que inclui uma entrevista em São Paulo com o ex-presidente brasileiro, e que foi, aliás, amplamente divulgado nas redes sociais da publicação.

O que não significa que a capa sobre as alterações climáticas também não seja real e não tenha sido publicada exatamente no mesmo dia: foi. Explicou o gabinete de comunicação da Time à Agência Lupa, verificadora de factos sediada no Brasil, que não é incomum que a revista tenha, na mesma edição, várias capas diferentes, situação que se verificou a 23 de maio e que foi assinalada no canto superior esquerdo de ambas as capas, onde pode ler-se “double issue”, edição dupla.

Conclusão

Não é verdade que a capa da revista Time com Lula da Silva seja falsa e tenha sido forjada por partidários do PT brasileiro. A edição enviada para as bancas e para os assinantes a 23 de maio é dupla e tem duas capas: uma com o ex-Presidente do Brasil, outra com uma reportagem sobre o degelo dos polos.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

