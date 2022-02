Está a ser partilhada desde o início do ano nas redes sociais uma suposta capa da revista Time com uma ilustração de um alegado membro armado de uma equipa da Organização Mundial de Saúde (OMS) de resposta à Covid.

Vestido com um fato de proteção com o logótipo da OMS na manga direita e a sigla C.R.T. (Covid Response Team, no inglês original), de capacete e sistema de oxigénio, o indivíduo que aparece na alegada capa da Time segura uma arma que aparenta estar carregada não com balas, mas com algo semelhante a seringas, no que parece ser uma referência à vacina contra a Covid-19.

Por baixo do título da publicação, pode ler-se “Thank You, Frontliners”, um agradecimento aos que estão na linha da frente no combate à pandemia e, pressupõe-se, aos membros da alegada equipa de resposta à Covid; e do lado direito da capa, por baixo de “WHO’s Covid Team”, “Drastic Times, Drastic Measures” (“Tempos Drásticos, Medidas Drásticas”).

Uma vez que a suposta capa começou a ser partilhada no Facebook e Twitter em janeiro, seria de esperar que correspondesse a uma das últimas edições da Time. Contudo, não existe qualquer semelhança entre a imagem que circula nas redes sociais e as capas dos números até agora publicados. Desde o início do ano, a revista publicou três números, a 17 e 31 de janeiro e 14 de fevereiro. Estes têm nas respetivas capas a produtora de televisão Shonda Rhimes, o Presidente Joe Biden e uma imagem do novo coronavírus. As capas podem ser vistas no arquivo online da publicação.

Também não se trata também de uma capa antiga. A 20 de abril de 2020, a Time lançou um número especial dedicado aos profissionais na linha da frente, com cinco capas diferentes. Também nenhuma destas capas se assemelha à partilhada. Contactada pelo Check Your Fact, um site de fact checks, a revista confirmou que a imagem que circula nas redes sociais não é verdadeira, mas uma montagem. Não existe também registo da existência de uma equipa de resposta à Covid-19 na OMS.

Uma pesquisa online permite encontrar a fonte da montagem — trata-se de um desenho realizado por Johnson Ting, um designer, ilustrador e artista conceptual que tem um canal de Youtube onde partilha vídeos dos seus trabalhos. Um desses vídeos, publicado no Youtube a 22 de abril de 2020, dois dias depois de o número da Time dedicado aos profissionais na linha da frente ter chegado às bancas, mostra precisamente a criação da suposta capa.

Na descrição, Ting refere, em jeito de brincadeira, que julgou que os profissionais na linha da frente precisavam de “uma melhoria”, agradecendo a todos os que arriscam as suas vidas e lutam contra a pandemia. “Vocês são os verdadeiros heróis!”

[O vídeo de Johnson Ting com a criação da falsa capa da revista Time:]

Conclusão

A capa da Time com uma ilustração de um alegado membro armado de uma equipa da OMS de resposta à Covid-19 não é verdadeira. Trata-se de uma ilustração feita pelo artista e ilustrador Johnson Ting, que, talvez inspirado pela edição especial da revista norte-americana de abril de 2020, dedicada aos profissionais na linha da frente de combate à pandemia, decidiu “melhorar” o equipamento utilizado por estes trabalhadores. Ting publicou o processo de realização da ilustração no seu canal do Youtube, onde partilha outros conteúdos relacionados com ilustração.

