Doze anos depois, Lula da Silva regressou ao Planalto para cumprir o terceiro mandato como presidente do Brasil – após uma eleição “apertada” e com os resultados mais renhidos de sempre. Foi notícia em todo o mundo. Desde então que circulam nas redes sociais, vídeos publicações e notícias falsas. Esta é só mais uma.

Poucos dias depois de ser empossado Presidente do Brasil, surgiu nas redes sociais uma publicação com um excerto da tomada de posse de Lula da Silva. No vídeo, um crítico do Partido dos Trabalhadores (PT) e de Lula, acusa-o de roubar a caneta que usou para tomar posse. “Lula é tão baixo e ladrão que roubou a caneta Montblanc. O perfil de ladrão está no ADN do Partido dos Trabalhadores”, lê-se na publicação.

A caneta utilizada no primeiro ato oficial como presidente do Brasil deu muito que falar na cerimónia e nas redes sociais. É uma esferográfica da marca de luxo alemã, Montblanc, da coleção “Montblanc Writers”, preta e branca, e custa cerca de mil euros. Na cerimónia — como mostra o vídeo da transmissão da CNN Brasil — Lula da Silva contou que a caneta foi oferecida em 1989 por um apoiante do Partido dos Trabalhadores (PT) do estado do Piauí: “Em 2002 ganhei, mas esqueci-me da caneta e assinei com a do senador Ramez Tebet. Em 2006, assinei com a do Senado. Agora, encontrei a caneta e é uma homenagem ao povo do Estado do Piauí”.

A sustentar a publicação, que estamos a analisar, está um link para um vídeo do excerto da cerimónia, onde aparece Lula da Silva a usar a caneta da Montblanc. Depois de assinar os primeiros decretos devolve-a à mulher, Janja da Silva, para de seguida utilizar outra esferográfica que estava na mesa. “Vai começar o primeiro roubo. Esta caneta, por regra, vai para o museu dos presidentes”, ouve-se no vídeo.

O vídeo espalhou-se rapidamente pelas redes sociais e conta já com mais de 38 mil partilhas, mas as acusações são falsas. A CNN Brasil foi atrás da história da caneta esquecida em anteriores eleições, e conversou o eleitor do PT que a ofereceu a Lula da Silva, num comício do partido em 1989. Chama-se Fernando Menezes, é funcionário público e tem 68 anos. Além disso, ao minuto 2:13, da transmissão da TV Brasil, é possível ver que Lula retirou a caneta do bolso e não a roubou da mesa, como sugere a publicação.

Conclusão

Lula da Silva não roubou a caneta da marca de luxo Montblanc. A esferográfica, usada para tomar posse como 39º Presidente do Brasil, foi um presente que recebeu de um militante do PT, num comício em 1989, como confirma a CNN Brasil junto do gabinete de comunicação do Presidente e do próprio eleitor do partido. O vídeo partilhado nas redes sociais, que mostra Lula a entregar a caneta à mulher, é enganador porque é só um excerto da cerimónia. Lulada Silva já tinha a caneta consigo desde o início da cerimónia.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.