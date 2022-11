A 12 de novembro deste ano surgiu uma suposta denúncia, através de uma publicação no Facebook, que assegura que Lula da Silva, Presidente eleito do Brasil, vai passar todos os bens dos filhos herdeiros no país para o seu governo. “No Youtube, Lula falou da sua intenção de deixar para o governo a decisão do que fazer com os bens dos filhos”. Trata-se, no entanto, de uma publicação falsa.

A publicação em questão partilha um excerto de uma entrevista de Lula da Silva, gravado à distância, e nada mais. A verdade é que esta declaração é bem anterior ao ano de 2022 e resulta de uma discussão que Lula, eleito pelo Partido dos Trabalhadores do Brasil, teve com o teólogo Leonardo Boff, em julho de 2020, no canal oficial do partido no Youtube. Essa entrevista está disponível online e pode ser consultada aqui:

Em nenhum momento Lula da Silva se refere aos filhos herdeiros do Brasil e ao seu atual governo nos termos em que a publicação o acusa de falar. Portanto, nunca refere que o governo que vai agora chefiar controlará os bens que sejam deixados em herança. Nem a partir do minuto 48′, a que se refere o excerto da publicação original, nem no resto da entrevista.

Por outro lado, o excerto partilhado diz respeito a uma conversa que o recém eleito Presidente brasileiro teve com outro membro do PT, Francisco Maria Cavalcanti de Oliveira, sobre a acumulação de capital. “Como é que alguém vai guardar 130 mil milhões de dólares para ele? Para fazer o quê quando morrer? Deixar um bando de parasitas, que são muitos herdeiros que nunca trabalharam, que vão ficar com o resto do dinheiro?”, questionou.

É também importante dizer que se utilizarmos as palavras “herdeiros”, “governo” e “Lula”, não encontramos qualquer resultado vindo de um órgão de comunicação social credível que comprove que Lula da Silva tenha dito isto recentemente. O que se encontra, sim, são fact-checkers internacionais, desde a agência Reuters à agência Lupa (do Brasil), a desmentirem publicações semelhantes àquela que o Observador aqui verifica. A conclusão é sempre a mesma: trata-se de um conteúdo falso.

Também não é conhecida nenhuma proposta petista sobre esta matéria, nem está sequer registado qualquer documento no Tribunal Superior Eleitoral que tome medidas para deixar que os herdeiros no Brasil tenham os seus bens controlados pelo governo. Por fim, tal como fez a agência Lupa, convém olhar para a constituição brasileira de 1988. No artigo 5º, onde está garantido o direito à herança, não é feira qualquer referência a interferências governamentais.

Conclusão

Não é verdade que Lula da Silva tenha manifestado que os bens dos herdeiros no Brasil vão passar a ser controlados pelo governo que vai liderar. As declarações em questão, completamente descontextualizadas, foram ditas durante uma entrevista em 2020. Não existe qualquer proposta para que o governo passe a controlar os bens de qualquer herdeiro no Brasil. Além disso, a constituição brasileira garante o direito à herança, tal como se lê no artigo 5º.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook