Circulam na rede social Facebook publicações com uma alegada fatura de 9400,60 euros, de consumos no restaurante Solar dos Presuntos, em Lisboa, e que tem sido associada por vários utilizadores brasileiros a uma refeição do Presidente eleito do Brasil, Lula da Silva.

No talão que circula, datado do dia 16 de novembro, é possível ver que grande parte do valor corresponde ao consumo de três vinhos franceses, como demonstra a imagem em baixo.

A fotografia da suposta fatura, que nas últimas horas começou a circular com críticas ao Presidente eleito do Brasil, é a mesma que desde este sábado acompanha outras publicações de utilizadores portugueses, acusando o Governo português de ter pagado o almoço — de perto de dez mil euros — realizado por ocasião do centenário de José Saramago e que contou com a presença de Pilar del Rio, António Costa, Pedro Adão e Silva e José António Pinto Ribeiro, secretário do Conselho de Administração da Fundação José Saramago. Esta informação já foi desmentida tanto pelo restaurante, na sua página de Facebook, como pelo gabinete do primeiro-ministro, em resposta ao Observador.

Mas é precisamente o pormenor da data que permite concluir que não poderá tratar-se de um almoço de Lula da Silva na capital portuguesa — o documento tem a data de dia 16 de novembro e o Presidente eleito do Brasil não estava em Portugal nessa data.

Consultando a agenda de Lula da Silva na COP27, é possível perceber que o Presidente eleito do Brasil se encontrava no Egito tanto no dia 16 como no dia 17 de novembro, tendo viajado para Portugal apenas na última sexta-feira, ou seja, 18 de Novembro — dois dias depois da data que consta na fatura.

Encontro com representações da sociedade civil brasileira hoje na #COP27. Nosso governo será construído com participação e escuta. Temos muitos desafios e com a ajuda de todos vamos reconstruir o Brasil. ????: @ricardostuckert pic.twitter.com/8xswGY74VG — Lula (@LulaOficial) November 17, 2022

Conclusão

As publicações são falsas. É possível afirmar que esta fatura não corresponde a qualquer refeição do Presidente eleito do Brasil em Lisboa, dado que o documento — mesmo que fosse verdadeiro — tem uma data anterior à chegada de Lula da Silva a território português — no dia 16 Lula estava ainda no Egito, com agenda no âmbito da COP 27.

Assim, segundo a classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.