Nas redes sociais está a circular um tweet alegadamente publicado por Marisa Matias em que se pode ler que a China “nunca iria permitir que um partido radical como o Chega tivesse direito a participar numas eleições presidenciais” e que o país “não admite radicais que só querem impor a sua ideologia sobre o povo”, numa espécie de elogio ao regime. A publicação em causa parte do princípio de que as palavras foram efetivamente proferidas pela ex-candidata presidencial — e escreve: “Bloco de Esterco no seu melhor”.

As palavras não são de Marisa Matias e o tweet não foi publicado naquela rede social pela bloquista. Uma busca no Twitter revela que a eurodeputada não publicou nada no dia 25 de janeiro de 2021, havendo publicações no dia 24 e no dia 26 do mesmo mês.

Mais do que isso, a própria publicação revela que não se trata da conta oficial de Marisa Matias. Apesar de ser uma fotografia da bloquista (ainda que não aquela que Marisa usa na sua sua conta nesta rede social), lê-se o nome “Duarte”, tendo o apelido sido riscado. Pode ver-se ainda que é uma conta certificada, mas não é possível perceber qual.

Por todas estas razões, é impossível provar que Marisa Matias tenha comparado a situação da China ao partido Chega e que tenha dito que “Portugal ainda tem muito a aprender” com o país asiático. Ou mesmo que a China “honra o compromisso de ser um país democrata e que tem “vergonha deste Portugal anti-democrático”.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Ao Observador, Marisa Matias afastou-se por completo das afirmações em causa: “Só a preguiça e a desonestidade podem levar a uma falsidade destas. Toda a minha intervenção no Parlamento Europeu, seja em debates ou em votos, se tem pautado por uma demarcação contrastante face ao Regime Chinês.”

No seguimento e tendo em conta as referências ao partido liderado por André Ventura, a deputada bloquista frisou ainda que “ao contrário do Chega”, o Bloco não tem “esqueletos no armário”. “As nossas relações internacionais são apenas com regimes democráticos”, reiterou.

Conclusão

É falso que Marisa Matias tenha feito esta publicação nas redes sociais em que diz que “Portugal ainda tem muito a aprender com a China”. A publicação mostra uma fotografia da bloquista, mas nem o nome da conta é equivalente ao oficial da eurodeputada, nem existe qualquer publicação do dia 25 de janeiro de 2021, data em que, tendo em conta a imagem, Marisa Matias teria feito o tweet em causa. Conclui-se, portanto, que a acusação feita à dirigente do Bloco de Esquerda não é verdadeira.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.