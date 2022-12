Uma espécie de coincidência ou até tradição. Circula nas redes sociais uma publicação que sugere que, nos três anos em que venceu o Campeonato do Mundo, a Argentina falhou um penálti no terceiro jogo.

“1978: Kempes perdeu um penálti no terceiro jogo. 1986: Maradona perdeu um penálti no terceiro jogo. 2022: Messi perdeu um penálti no terceiro jogo”, lê-se no post que é acompanhado por uma fotografia de Antonella Roccuzzo, mulher de Messi, e uma imagem do jogador do PSG a falhar uma grande penalidade.

Das três supostas oportunidades de golo falhadas de que fala a publicação que ficou viral, a de Messi é a mais recente. O terceiro jogo da Argentina no Mundial deste ano, que se realizou no Qatar, foi contra a Polónia. Os argentinos venceram por 2-0, com golos de Mac Allister e Álvarez (aos 46 e 67 minutos, respetivamente). Porém, é verdade que, ao minuto 38, Messi não conseguiu bater o guarda-redes polaco Wojciech Szczęsny.

O penálti falhado por Messi é o único dado que está correto na publicação que tem vindo a ser partilhada nas redes sociais. Recuemos até 1978: a Argentina foi anfitriã do Campeonato do Mundo, que viria a vencer. No terceiro jogo, os argentinos perderam por 1-0 (golo de Roberto Bettega) contra a Itália. De acordo com a timeline disponível no site oficial da FIFA, não foi marcado qualquer penálti durante a partida, nem a favor dos italianos, nem a favor dos argentinos.

Em 1986, no Mundial do México, o terceiro jogo da Argentina foi contra a Bulgária. Os argentinos venceram a partida com golos de Jorge Valdano e Jorge Burruchaga (2-0). Uma vez mais, na timeline da FIFA não aparece que tenha sido assinalada qualquer grande penalidade durante o jogo, que pudesse ter sido falhada por Maradona. O site Chequeado dá conta de que durante todo o Campeonato do Mundo desse ano não foi marcado qualquer penálti a favor da Argentina.

Esta realidade, em particular, contrasta com o que aconteceu no Qatar. No Campeonato do Mundo deste ano, a Argentina tornou-se a primeira seleção a ter cinco penáltis num mesmo Mundial — diante da Arábia Saudita, Croácia, Países Baixos, Polónia e França.

Conclusão

A Argentina falhou um penálti no terceiro jogo dos três Mundiais que venceu? Não é verdade, uma vez que apenas um dos dados da publicação viral está correto: Messi falhou uma grande penalidade frente à Polónia, naquele que foi o terceiro jogo dos argentinos no Campeonato do Mundo do Qatar.

Ainda assim, no terceiro jogo dos Mundiais de 1978 e 1986 não foi assinalado qualquer penálti a favor da Argentina. Por isso, nem Kempes nem Maradona falharam da marca dos 11 metros, como sugere o post partilhado ao longo das últimas semanas nas redes sociais.

ERRADO

