Um campeonato do mundo cheio de pontapés de penáltis, e sem contar os jogos que tiveram de se resolver pela marcação de grandes penalidades após 120 minutos (prolongamento). Foi mesmo um pontapé de penálti que inaugurou os golos neste Mundial. Enner Valencia, do Equador, foi o primeiro a marcar a partir da marca de 11 metros. No total do campeonato foram marcados 23 penáltis, 17 dos quais foram convertidos. Além de ter havido cinco jogos decididos por penáltis, incluindo a final.

E no jogo da final o marcador foi igualmente inaugurado por um penálti, concretizado por Messi. Só a Argentina concretizou quatro penáltis e todos por Messi, de um total de sete golos que o argentino fez neste campeonato (menos um golo que Mbappé que com dois penáltis na final fica com um total de oito golos no mundial, sendo o melhor marcador). Messi falhou, ainda assim, uma das faltas diretas na área contra a Polónia.

