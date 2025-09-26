Várias publicações que circulam nas redes sociais alegam que Mick Jagger, o vocalista dos Rolling Stones, interrompeu um concerto em Nova Iorque para homenagear o ativista norte-americano Charlie Kirk, que foi morto a tiro quando participava num debate numa universidade nos EUA. “Ontem à noite em Nova Iorque, Mick Jagger transformou um estádio lotado em algo inesquecível. No meio do seu concerto, quando as guitarras rugiam e as luzes deslumbravam, ele parou de tocar repentinamente. O lendário líder dos Rolling Stones deu um passo em frente, pegando o microfone, e pediu ao público que se juntasse a ele em um minuto de silêncio por Charlie Kirk e pelas vidas perdidas em 11 de setembro”, lê-se num de vários posts que correm no Facebook.

Segundo as publicações, os “20.000” fãs que enchiam o estádio fizeram silêncio. “Sem aplausos, sem telefones, apenas um estádio segurando a respiração. Então, no fim do silêncio, Jagger começou a cantar ‘God Bless America’. Sua voz, áspera mas imponente, encheu o estádio, à qual milhares de pessoas se juntaram até que toda a multidão se tornou um coro único e poderoso. Bandeiras ondularam, lágrimas escorreram, e o que começou como silêncio absoluto tornou-se um hino rugente de unidade e esperança”, acrescenta-se.

Facebook

Não há qualquer registo de um concerto de Mick Jagger em Nova Iorque em setembro de 2025, incluindo na sua página oficial ou na dos Rolling Stones. A última turné do músico com a banda foi em 2024. A Hackney Diamonds Tour viajou pelos Estados Unidos e pelo Canadá entre abril e julho do ano passado. Existiam planos para a digressão seguir em 2025 pela Europa, com uma paragem em Portugal, mas foi cancelada devido a questões de logística.

Nas redes sociais do artista também não há qualquer menção a concertos ou à morte de Charlie Kirk. Nas últimas duas publicações na rede social X, Mick Jagger partilha fotografias das suas férias em Portugal e na seguinte explica que já acabaram e é tempo de voltar ao trabalho. De notar que também não existem notícias na imprensa norte-americana sobre um concerto do artista ou sobre uma homenagem ao ativista.

Took a summer break in Portugal – a beautiful place to explore! pic.twitter.com/0dJzKxHc81 — Mick Jagger (@MickJagger) August 18, 2025

Holidays are over… back to the harmonica pic.twitter.com/5qXdhrre7i — Mick Jagger (@MickJagger) September 3, 2025

Na sequência da morte de Charlie Kirk, num evento numa universidade em Utah, propagaram-se dezenas de fake news sobre o ativista. O Observador já avaliou várias como falsas, como a de que o bilionário Elon Musk prometeu pagar despesas da família de Kirk ou a de que o cantor Ed Sheeran prestou homenagem ao ativista.

Conclusão

É falso que o vocalista dos Rolling Stones interrompeu um concerto em Nova Iorque para homenagear o ativista norte-americano Charlie Kirk. Não há nenhuma informação disponível na página de Mick Jagger ou da banda sobre um concerto em Nova Iorque em setembro deste ano.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.