Como todo o conteúdo relacionado com o vídeo que mostra o (agora ex) CEO da Astronomer a esconder-se depois de ser filmado com amante num concerto dos Coldplay que decorria em Boston, nos EUA, um alegado comunicado emitido pela mulher de Andy Byron tornou-se absolutamente viral nos últimos dias.

“Olá a todos, eu sou a Megan Kerrigan Byron. Este é o momento mais difícil da minha vida. Nunca imaginei que seria lançada para a ribalta desta forma. Nunca imaginei que o meu marido me trairia. Sempre acreditei que o meu casamento com Andy Byron estava construído com base na confiança, no respeito e no amor puro”, lê-se na mensagem emotiva partilhada num post de Facebook, datado de 23 de julho.

A mensagem torna-se cada vez mais pormenorizada, com a mulher do CEO a lembrar mesmo que o marido “não conseguia chegar a casa a tempo” e que lhe dizia que “havia algo importante no trabalho”.

“Ingenuamente, pensei que ele estava a trabalhar pela nossa família, pelos nossos filhos, mas o beijo filmado destruiu tudo. É completamente repugnante. Ao mesmo tempo, não quero que os meus filhos tenham de enfrentar um pai todos os dias que não os valoriza verdadeiramente”, assume ainda.

No Facebook, quem partilha o comunicado diz que esta é uma “poderosa declaração de Megan Byron que nos ensina que a traição, especialmente de alguém em quem confiamos profundamente, pode abalar os alicerces das nossas vidas pessoais”.

O texto do alegado comunicado é a exata transcrição de um vídeo, divulgado no TikTok, em que uma mulher, que afirma ser a companheira de Andy Byron, abre o seu coração aos internautas. O vídeo já foi identificado como tendo sido gerado por Inteligência Artificial (AI, na sigla em inglês) por várias plataformas de fact-checking norte-americanas, entre elas a Snopes.

Além disso, o “guião” do discurso acabou a ser replicado no Facebook com várias páginas que se referia serem geridas por Megan Kerrigan. O perfil que se tornou mais popular foi criado no dia 19 de julho, três dias após a polémica no concerto dos Coldplay — é, portanto, falso e criado com o propósito de enganar com quem ele se cruza por conhecer o episódio caricato que se espalhou pelo mundo.

A verdade é que a mulher do antigo diretor-executivo da Astronomer retirou o seu apelido da página que tinha na rede social Facebook, para logo em seguida ter apagado a sua conta na sequência das alegações virais de traição, avançou a Newsweek.

Com base na sua fotografia de perfil do Facebook apagada, publicada pela Newsweek, a mulher no vídeo do discurso em que se baseia o texto transcrito nem sequer se assemelha minimamente com a Megan Kerrigan Byron.

E este nem é sequer o único comunicado falso que está a ser atribuído à mulher. Uma outra “declaração formal” é apresentada nas redes sociais como se fosse verdadeira, desta feita, com a mulher a apostar numa postura firme e nada emotiva: “Para aqueles que esperam lágrimas — eu não choro por [palhaços], eu programo. Eu documento. Eu reconstruo.”

Também esta declaração é completamente falsa. Não há registo de uma declaração oficial de Megan Byron.

Conclusão

Em suma, é falso que a mulher do antigo CEO da Astronomer, apanhado a traí-la num concerto dos Coldplay com uma colega de trabalho, tenha divulgado qualquer tipo de comunicação oficial em que reage ao polémico evento que colocou o seu marido nas bocas do mundo. Há mais do que um comunicado falso a circular pelas redes sociais, mas nenhum deles tem fundamento.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.