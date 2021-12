Uma publicação no Facebook questiona-se sobre se uma mulher idosa nas imagens será a paquistanesa que completou 210 anos no final de setembro desde ano. Não há qualquer evidência de que seja verdade, sendo que há outras provas de que é falso. Um dos exemplos de que a fotografia é vulgarmente utilizada para retratar situações falsas é o facto de as imagens terem sido retiradas de um vídeo publicado no YouTube onde se alega que a mulher tem 300 anos.

Vamos por partes. Em primeiro lugar e de acordo com o livro de recordes do Guiness — reconhecido internacionalmente — o recorde de pessoa mais velha de sempre no mundo pertence a Jeanne Louise Calment que viveu 122 anos e 164 dias, tendo morrido a 4 de agosto de 1997.

Jeanne Louise Calment was born #OTD in 1875 and lived to be the oldest person ever.

She was born 14 years before the Eiffel Tower was erected and had met Vincent Van Gogh whilst working in her father's shop.

Read more about her extraordinary life here ????

— Guinness World Records (@GWR) February 21, 2021