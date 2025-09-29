A morte do ativista conservador Charlie Kirk chocou a América. A 10 de setembro foi atingindo com um tiro no pescoço enquanto discursava num evento universitário e acabou por morrer pouco tempo depois. O incidente levou a que, nas redes sociais, surgissem várias informações falsas de artistas que teriam alegadamente dedicado minutos de silêncio em concertos (como Mick Jagger) ou criado músicas sobre Kirk (como teria sido o caso de Rihanna).

Em algumas dessas publicações lia-se que também Paul McCartney teria prestado tributo ao aliado de Donald Trump durante um concerto em Inglaterra, tendo-lhe mesmo dedicado a icónica música dos Beatles “Let it Be”. Mas será isto verdade?

A publicação em questão começa por referir que tudo aconteceu em Londres. No entanto, uma rápida pesquisa no site oficial do cantor permite concluir que não só McCartney não atuou na capital inglesa como também não atuou em qualquer outra terra do país este mês. O cantor apenas tem previsto uma tour pelos Estado Unidos da América.

Além disto, as duas imagens que acompanham a publicação (dando a entender que teriam sido captadas durante o concerto), foram criadas com recurso à inteligência artificial. De acordo com o site Hive Moderation, há 99,9% de probabilidades de estas serem imagens falsas.

É possível ver que as imagens são falsas se nos focarmos na expressão de McCartney, por exemplo. Além disso, há uma diferença na roupa e na guitarra que o cantor usa em cada uma das imagens

A publicação feita no Facebook remete ainda para o site USA Hotnewss, onde se pode ler com mais detalhe aquilo que alegadamente aconteceu no dia do concerto. Porém, a informação (escrita como se se tratasse de uma notícia) omite informações essenciais como a data.

E refere ainda que o momento foi gravado e partilhado por fãs nas redes sociais. Contudo, uma pesquisa na rede social X, por exemplo, não mostra qualquer resultado. No artigo também não há imagens do momento. É apenas divulgado um vídeo de um concerto — que foi gravado em Nova Iorque e não em Londres.

Conclusão

Apesar de, até ao momento, Paul McCartney não se ter pronunciado, é falso que o Beatle tenha prestado tributo a Charlie Kirk num concerto em Londres. Isto porque não só o artista não atuou na capital inglesa, como as imagens partilhadas nas redes sociais foram geradas por inteligência artificial.

Além disto, o site onde esta informação foi primeiramente divulgada (e posteriormente partilhada nas redes sociais) não dá informações precisas de quando tudo aconteceu, referindo apenas o local. Também não são disponibilizadas imagens nem vídeos do momento, sendo que nas redes sociais também não existe qualquer registo.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de factchecking com o Facebook.