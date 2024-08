Nas redes sociais está a circular uma publicação que tem um posto de abastecimento da Galp como pano de fundo e onde se lê que “todos os portugueses têm a oportunidade de comprar 10 ações Galp por apenas 250 euros e receber dividendos mensais regulares de 3000 euros”. Diz-se ainda que “apenas 3% da população portuguesa tinha conhecimento do facto”.

Mais do que a publicação, um clique no link associado leva o internauta a um site que parece o da empresa portuguesa e onde se lê o seguinte: “Ganhe até 5 mil euros por mês em ações da Galp Energia, investindo apenas 250 euros.” Argumenta-se que se trata de uma “parceria com a Galp Energia” em que é possível “investir nas ações da empresa e obter um lucro passivo no crescente mercado energético”.

Contactada pelo Observador, a Galp assegurou que “a campanha é falsa” e remeteu para os alertas de phishing que se encontram no site oficial e onde há referência a publicações do mesmo género. “A Galp alerta para uma tentativa de burla que está a circular nas redes sociais, utilizando indevidamente a marca Galp para tentar levar o utilizador a seguir um link para um website malicioso. A burla pede para seguir a página ‘FinanceAdvisors’ e preencher um formulário online que permite o registo no ‘Galp Profit'”, explica a marca portuguesa.

Eis alguns exemplos de burlas partilhados pela Galp que se assemelham à publicação em causa:

No mesmo site, a Galp recorda também que “não solicita dados e informações financeiras ou pessoais via email e que apenas comunica com clientes através dos seus canais oficiais”.

Além disso, os preços da aquisição e venda de ações em bolsa são públicos e, no momento de publicação deste artigo, comprar uma ação da Galp custa pouco mais de 19 euros. Além disso, a Galp não poderia fazer uma promessa como surge na publicação das redes sociais, já que o valor das ações e a distribuição de dividendos de uma empresa dependem de inúmeros fatores, pelo que seria impossível prometer a quem compra ações um valor regular mensal, fosse ele qual fosse.

Conclusão

É falso que a Galp tenha uma campanha em que todos “todos os portugueses têm a oportunidade de comprar 10 ações Galp por apenas 250 euros e receber dividendos mensais regulares de 3 mil euros” e é a própria empresa que o desmente ao Observador. Quando se entra no site em causa, semelhante ao da Galp, é possível perceber pelo link que não se trata do site oficial da empresa e é pedido que se faça um registo — algo que os internautas não devem fazer, por se tratar de uma fraude. Além disso, a Galp tem sido alvo de outras burlas idênticas e tem uma página do site dedicada a esses esclarecimentos onde esclarece que “apenas comunica com clientes através dos seus canais oficiais”.

