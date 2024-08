Num vídeo publicado no Facebook, o Presidente da Jerónimo Martins (dona do Pingo Doce) é protagonista para publicitar uma alegada “plataforma” que permite rastrear tendências de mercado e, assim, garante “sucesso” no mercado de ações e rendimentos avultados. Mas trata-se, mais uma vez, de um vídeo manipulado a envolver Pedro Soares dos Santos.

As imagens estão a ser partilhadas nas redes sociais e no Facebook já foram vistas, pelo menos, 47 mil vezes. Em causa está um deepfake, um vídeo manipulado com recurso a inteligência artificial. Neste caso, são manipuladas imagens de Pedro Soares dos Santos numa entrevista dada em fevereiro à Euronews, e a própria voz do Presidente da Jerónimo Martins é clonada para dar realismo à narrativa. Mas não só é possível perceber que os movimentos da boca nem sempre coincidem com o áudio, como há determinadas expressões — como “aluguel”, “estresse” ou “renda” (para se referir a rendimento) — que não são usadas no português europeu.

No vídeo, é publicitada uma “plataforma para melhorar a qualidade de vida de todos”, com um “software projetado para ajudá-lo a rastrear tendências de mercado”, “garantindo sucesso no mercado de ações” e tenta-se captar a atenção do utilizador prometendo a oferta de uma “oportunidade para apenas 50 pessoas, incluindo você, para experimentarem gratuitamente”.

Promete-se, inclusive, grandes ganhos financeiros. “Não estou falando de pequenas quantias como 500 euros, estou falando de dinheiro que pode garantir uma aposentadoria precoce e segurança financeira além das suas ambições pessoais”, é dito. O utilizador que publica o vídeo coloca, na descrição, que “a nova plataforma pode salvar toda a gente em Portugal de todas as dificuldades financeiras. Chega de pensar, é altura de agir!”.

Questionada, a Jerónimo Martins confirmou a falsidade do vídeo, mas não indicou em tempo útil se vai tomar alguma medida. Esta já não é a primeira vez que um vídeo com Pedro Soares dos Santos é manipulado e publicados na redes sociais.

Conclusão

O vídeo em que Pedro Soares dos Santos aparece a prometer como “realistas” ganhos de 1.000 euros por dia com uma alegada “plataforma” é falso. Uma pesquisa permite perceber que as imagens originais são de uma entrevista dada por Pedro Soares dos Santos à Euronews, em fevereiro deste ano.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO