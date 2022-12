Uma publicação viral dá conta de eventuais declarações do “Presidente da Holanda” sobre as eleições do Brasil. A presidenciais brasileiras travaram-se em duas voltas e o candidato Lula da Silva acabou por vencer Jair Bolsonaro, o Presidente em funções, com os seus apoiantes a contestarem o processo eleitoral.

Na imagem da suposta notícia, com data de 11 de novembro, aparece Mark Rutte e, por baixo, o título “O presidente da Holanda confirma que teve fraude na eleição presidencial do Brasil”. O logótipo que é possível ver no que parece ser um print screen da notícia citada mostra tratar-se da rádio brasileira Jovem PAN News.

Mark Rutte é primeiro-ministro — e não presidente, como consta nesta publicação — dos Países Baixos desde 2010, tendo sido eleito em janeiro passado para o quarto mandato consecutivo. Nunca fez uma declaração como a que lhe é atribuída aqui, e a 9 de novembro, Rutte reconheceu a vitória de Lula da Silva através de uma publicação na sua conta oficial do Twitter onde deixou uma “felicitação calorosa” ao Presidente eleito. Nesse mesmo tweet escreveu ainda que vê em Lula “um aliado” dos Países Baixos na luta “contra as alterações climáticas, um parceiro comercial e um importante membro do G20”.

????: Ik heb Lula da Silva van harte gefeliciteerd met zijn aankomende presidentschap van Brazilië. Nederland heet @LulaOficial welkom als bondgenoot in de strijd tegen klimaatverandering, als partner voor handel en investeringen, en als belangrijke speler in het G20-netwerk. — Mark Rutte (@MinPres) November 8, 2022

A partilha é viral e em algumas das publicações é possível ler, no texto da suposta notícia, que “o presidente da Holanda, Mark Rutte, não concorda com a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva devido às inúmeras provas das fraudes alarmantes que ocorreram nas urnas eletrónicas durante a Eleição Presidencial, e está disposto a enviar tropas de elite em caso de intervenção militar para apoiar”. Mas no site da rádio Jovem PAN News não foi possível encontrar nenhum artigo como o que é colocado nesta publicação.

Conclusão

A publicação partilhada tem por base uma notícia que nunca existiu sobre declarações do primeiro-ministro a propósito da legalidade das eleições presidenciais no Brasil. A imagem que aparece é uma manipulação que aproveita o logótipo de um órgão de comunicação social brasileiro para fazer passar a frase por uma notícia credível. Além disso, Mark Rutte é referido como “presidente da Holanda”, quando na verdade é o primeiro-ministro do país que é uma monarquia constitucional parlamentar (tem um chefe de governo e tem o rei, que é o chefe de Estado). E não fez qualquer declaração nesse sentido, tendo até congratulado Lula pela vitória nas redes sociais dias depois da segunda volta das eleições.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

