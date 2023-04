Uma publicação que está a ser partilhada nas redes sociais alega que Donald Trump, antigo Presidente dos Estados Unidos, está preso para enfrentar acusações criminais na cidade de Nova Iorque.

Donald Trump tornou-se o primeiro Presidente dos Estados Unidos a ser acusado de um crime. Trump apresentou-se perante o Tribunal Criminal de Manhattan a 4 de abril. São 34 as acusações que pendem sobre o antigo líder da Casa Branca, acusado de falsificação de documentos com objetivo de fraude ou de “prática de outro crime”. É suspeito de ter omitido informações prejudiciais à sua campanha para as eleições presidenciais de 2016.

Entre os casos que Donald Trump terá encoberto está o da atriz pornográfica Stormy Daniels. O antigo chefe de Estado dos EUA terá pagado 130 mil dólares (120 mil euros) para que Daniels não divulgasse um encontro sexual entre ambos.

Donald Trump chegou a Nova Iorque para se apresentar no Tribunal de Manhattan um dia antes da data marcada para a sessão. No dia 4 de abril ficou sob custódia da polícia e foram registadas as impressões digitais do antigo chefe de Estado. Mas no mesmo dia Donald Trump regressou à sua residência, em Mar-a-Lago, depois de se ter declarado inocente de todas as acusações. Ao chegar à Flórida fez o primeiro discurso desde a acusação.

Conclusão

O antigo Presidente dos Estados Unidos não ficou preso depois de ter sido acusado de 34 crimes a 4 de abril. No final da sessão em tribunal, Donald Trump seguiu para a Flórida, onde reside, e inclusive chegou a discursar perante os seus apoiantes. Ainda esta terça-feira foi entrevistado pela Fox News e garantiu que vai ser candidato às próximas eleições presidenciais, mesmo se for condenado.

