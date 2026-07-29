Um vídeo que está a ser partilhado nas redes sociais, sobretudo no Facebook, mostra um alegado noticiário da CNN no qual o Presidente da República, António José Seguro, surge a anunciar uma nova plataforma financeira, apresentada como uma oportunidade de investimento para todos os portugueses e alegadamente apoiada por Cristiano Ronaldo. No entanto, a publicação é falsa.

O vídeo apresenta-se como uma emissão da CNN Portugal, com um pivô a introduzir um suposto “anúncio histórico para todos os cidadãos portugueses”. De seguida, António José Seguro aparece a explicar um alegado mecanismo capaz de gerar rendimentos automáticos para as famílias portuguesas, enquanto Cristiano Ronaldo surge como embaixador da plataforma, incentivando os portugueses a aderirem. Contudo, há vários elementos que demonstram que o conteúdo foi criado através de Inteligência Artificial e que não corresponde a uma emissão real da estação de televisão.

Um dos primeiros indícios é a qualidade das vozes. Tanto o alegado pivô da CNN Portugal como Cristiano Ronaldo apresentam um sotaque brasileiro, o que não corresponde à realidade. Também António José Seguro surge com uma voz artificial e pouco natural. A entoação e a pronúncia são consistentes com conteúdos gerados por modelos de Inteligência Artificial, sendo provável que tenham sido produzidos a partir de gravações públicas do atual Presidente da República.

Além disso, ao longo do vídeo observam-se movimentos faciais pouco naturais, sincronização imperfeita entre os lábios e a fala e pequenas distorções na imagem, características frequentemente associadas a vídeos manipulados por IA.

Depois, o vídeo promove uma suposta plataforma financeira que promete transformar automaticamente a produção nacional em rendimentos diários para os utilizadores, sem explicar de forma concreta como funciona o sistema. Ao longo da gravação surgem várias técnicas habitualmente utilizadas em esquemas fraudulentos, como: promessa de ganhos elevados e fáceis; referência a uma tecnologia exclusiva anteriormente reservada às “elites”; exigência de um depósito inicial de 200 euros para ativar a conta; criação de um sentimento de urgência, afirmando que existem apenas 8.500 vagas por região; promessa de rendimentos isentos de impostos durante o primeiro ano.

Ora, não existe qualquer prova de que esta plataforma tenha sido criada ou de que seja apoiada por António José Seguro, Cristiano Ronaldo ou qualquer outra figura pública mencionada no vídeo.

Outro elemento que desmonta a alegação é o link apresentado na publicação como sendo a suposta fonte da notícia. Ao tentar aceder ao link, a página devolve um erro e encaminha o utilizador para um domínio que já não se encontra ativo, não existindo qualquer artigo publicado pela CNN Portugal sobre esta alegada plataforma financeira.

Também não há qualquer registo nos canais oficiais da CNN Portugal ou de outras fontes credíveis de um anúncio com este conteúdo.

Conclusão

Falso. O alegado noticiário da CNN Portugal foi manipulado com recurso à Inteligência Artificial para dar credibilidade a uma falsa plataforma financeira. As vozes artificiais, os movimentos faciais inconsistentes, as promessas de lucros garantidos e o recurso a figuras públicas como António José Seguro e Cristiano Ronaldo são indícios claros de manipulação. Além disso, o link apresentado como fonte da notícia não funciona e não existe qualquer registo desta alegada iniciativa nos canais oficiais da CNN Portugal ou das personalidades envolvidas.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.