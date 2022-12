Circula nas redes sociais um vídeo que mostra um alegado espetáculo luminoso no metro de Tóquio. O conteúdo, originalmente partilhado no Tik Tok, transitou também para o Facebook. Contudo, a contextualização do vídeo está errada.

Durante todo o vídeo são mostradas imagens de uma carruagem de metro, com feixes de luz que formam imponentes figuras como um navio ou um dragão. E quando a carruagem passa, várias pessoas filmam com os telemóveis e ficam visivelmente entusiasmadas. As animações e efeitos de luz incluídas no espetáculo não estão só na carruagem, mas também nos túneis.

No canto inferior direito é possível identificar escrito: “QingdaoMetro”, que através de uma pesquisa rápida se verifica ser a rede de metropolitano da cidade chinesa de Qingdao. Este sinal é visível durante todo o vídeo e refere-se à conta de Tik Tok que espalhou o vídeo, mas que numa pesquisa rápida se constata que já não existe. O vídeo acabou por ser partilhado intensivamente e é facilmente encontrado na mesma rede social.

Continuando a assistir o vídeo, confirma-se que o alegado espetáculo de luzes se passa em Qingdao, na China, e não no Japão. Já mesmo no fim, aparece no plano uma inscrição em mandarim que, traduzida para português, significa: “10º aniversário do metro de Qingdao.”

O site Boatos.org — que desmente notícias e conteúdos com informações falsas, à semelhança do que o Observador faz com os Fact Check — desmentiu a ideia de que o vídeo é gravado em Tóquio, mas sim na China. O site diz ainda que o espetáculo foi “organizado pelo próprio metro de Qingdao e pela empresa de tecnologia Gold East”. Porém, através de várias pesquisas, o Observador não encontrou fontes viáveis que confirmassem que o evento de facto existiu.

Conclusão

Um vídeo que se tornou viral no Tik Tok e que rapidamente se espalhou para o Facebook, mostra um imponente espetáculo de luzes no metro de Tóquio, no Japão. Através da tradução de pequenos textos que vão aparecendo nos vídeos, percebe-se que se trata de um vídeo que assinalaria os 10 anos do metro de Qingdao, uma cidade chinesa.

Ainda assim, e através de várias pesquisas, o Observador não encontrou fontes fiáveis de que o evento seja verdadeiro e tenha acontecido.

