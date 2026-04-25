Nas redes sociais está a circular um vídeo que mostra uma discussão acesa, com objetos a voar e agressões de parte a parte. Nas descrições é revelado que as imagens foram gravadas no Aeroporto Ben Gurion, em Telavive, com citações como a seguinte: “Queremos passagens, queremos voos, queremos sair de Israel. Não vamos ficar aqui até que os mísseis iranianos nos esmaguem.”

Ou seja, as publicações e partilhas das imagens procuram mostrar que o incidente ocorreu durante a guerra que coloca EUA e Israel contra o Irão. Porém, não é verdade. Uma pesquisa pela imagem mostra que o vídeo em causa já tinha sido partilhado na rede social X no dia 25 de julho de 2025, quando os EUA e Israel ainda não tinham atacado o Irão e dado início à guerra no Médio Oriente.

Pode perceber-se também que o vídeo foi gravado num cinema de Jerusalém, neste caso o Cinema City local. De acordo com a Reuters, os jovens que estavam a atirar objetos contra os funcionários que estavam atrás do balcão gritaram “morte aos árabes”. E, aliás, na altura até houve notícias do incidente.

Assim, ainda que nas redes sociais tenha havido uma tentativa de ligar as imagens de confrontos no vídeo à tentativa de israelitas abandonarem o país devido à guerra entre EUA, Israel e Irão, nomeadamente com alegadas dificuldades, não é verdade que tenha acontecido.

Conclusão

O vídeo que está a circular nas redes sociais não aconteceu no Aeroporto Ben Gurion, em Tel Aviv numa altura em que existe uma guerra no Médio Oriente e não se trata de pessoas que querem voos para abandonar o país. Em causa estão imagens gravadas em Jerusalém, mais de seis meses antes do início da guerra que colocou Israel e EUA contra o Irão.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.