Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o que alega ser o histórico estádio do Bessa, o reduto do Boavista, no Porto, coberto de ervas e num estado de degradação e abandono elevados. “Que triste é a situação que o Boavista está a viver […] O fim de um histórico”, lê-se no vídeo publicado nas redes sociais, e que tem motivado muitos comentários e partilhas.

O Boavista Futebol Clube, histórico clube de futebol português e campeão nacional em 2001, tem vivido uma situação dramática. Despromovido para a segunda liga por ter terminado a época 2024/2025 em último lugar, o Boavista não conseguiu cumprir os compromissos com a Autoridade Tributária e com a Segurança Social e não se inscreveu na Segunda Liga.

Os problemas financeiros que há muito assolam o Boavista impediram também a inscrição na terceira divisão, sendo que, no final de outubro, o emblema axadrezado desistiu também de competir na divisão distrital da Associação de Futebol do Porto.

Mas, dado que a equipa principal ainda jogou no estádio do Bessa em maio de 2025, há cerca de sete meses, serão verdadeiras as imagens que estão a circular do recinto, coberto de vegetação alta e num avançado estado de abandono? A resposta é não.

O vídeo em causa foi gerado com recurso a Inteligência Artificial e há vários indicadores que apontam nesse sentido. As imagens têm claros sinais de terem sido manipuladas, desde logo porque no canto inferior direito surge o logótipo do Gemini, o assistente de AI da Google. Utilizando uma captura de ecrã do vídeo, vários sites de verificação de conteúdos gerados por AI sugerem que as imagens são falsas. Por exemplo, o Sighengine atribui 84% de probabilidade de as imagens terem sido geradas por AI.

Acresce a isto o facto de o estádio ter sido utilizado, em competições oficiais, até ao último mês de maio — o que torna muito pouco provável que tivesse, em cerca de meio ano, atingido o estado de degradação evidenciado nas imagens.

Conclusão

Não é verdade que o vídeo que circula nas redes sociais mostre a degradação e o estado atual do estádio do Bessa. O vídeo em causa foi gerado com recurso a Inteligência Artificial, como confirmam os sites que verificam conteúdos gerados por IA.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.