Um jogador de futebol entra em campo, acabado de substituir um colega de equipa, e é imediatamente atingido por um raio. O curto vídeo publicado na rede social Instagram conta com mais de um milhão de likes e milhares de comentários, acrescentando a descrição “momento de futebol assustador” e oferecendo a ideia de que um jogador de futebol foi mesmo atingido por um raio em pleno relvado.

As imagens, porém, não passam de ficção. O curto vídeo foi retirado de um anúncio mais longo da Paddy Power, uma empresa irlandesa ligada às apostas desportivas, que coloca um fictício jogador de futebol a ser atingido por um raio assim que entra em campo. Nos comentários da publicação no Instagram, vários utilizadores questionam a veracidade das imagens, enquanto que outros garantem que o episódio é real — e até explicam tudo o que teria alegadamente acontecido.

Ainda assim, e embora estas imagens tenham sido fabricadas com o objetivo de fazer publicidade e vender um produto, a verdade é que existem casos de jogadores de futebol que foram mesmo atingidos por um raio em pleno relvado. O mais recente data do passado mês de dezembro, no Brasil: Caio Henrique de Lima Gonçalves, de apenas 21 anos, morreu em campo após ser atingido por um raio enquanto representava o Japira, clube amador do Paraná, sendo que outros quatro jogadores também ficaram feridos.

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

O caso mais trágico aconteceu em 1998, na República Democrática do Congo, quando um raio atingiu o relvado e matou uma equipa inteira: morreram todos os 11 jogadores do Bena Tshadi, com idades entre os 20 e os 35 anos, enquanto outras 30 pessoas que estavam presentes no jogo também sofreram queimaduras graves. Em 2021, um jovem inglês de 12 anos também foi atingido por um raio em Hertford, mas acabou por sobreviver, enquanto um outro futebolista britânico, de apenas nove anos, acabou mesmo por morrer pelo mesmo motivo em julho do mesmo ano.

Conclusão

O vídeo em questão não retrata um momento verídico, tendo sido artificialmente construído por motivos de publicidade, e a forma como foi partilhado no Instagram dá a entender que o episódio em que aquele jogador de futebol foi atingido por um raio em pleno relvado aconteceu na vida real.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ENGANADOR

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: as principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook