É falso o vídeo que circula nas redes sociais no qual, supostamente, o ator Will Smith critica quem foi ao concerto de Madonna no Rio de Janeiro, numa altura em que o Rio Grande do Sul, no Brasil, está a ser afetado por cheias. “Will Smith fala sobre o concerto da Maddona no Brasil”, lê-se nas publicações que têm circulado ao longo dos últimos dias.

O vídeo mostra Will Smith a falar com uma dobragem em português. Uma voz masculina surge com críticas ao concerto.

Brasil, dói-me o coração ao ver a Madonna, já nos seus 65 anos de idade, a fazer aquelas palhaçadas macabras ao vivo para todo o mundo ver. Mesmo não morando no Brasil, assisti ao concerto com a minha família, porque pensava que ia ser decente. Mas fui apanhado de surpresa ao ver aquelas cenas horrorosas”, ouve-se no vídeo falso.

Seguem-se depois críticas a quem foi ao concerto, numa altura em que o Brasil está a ser afetado por cheias no estado do Rio Grande do Sul, que já fizeram quase 150 mortos, cerca de 130 desaparecidos e destruíram mais de 6 mil casas.

A voz surge como se se tratasse de uma dobragem factual do vídeo, mas o conteúdo é falso. O vídeo original de Will Smith foi publicado em 2018 e nada tem a ver com Madonna ou o Brasil. O ator norte-americano fala, sim, sobre a separação com a mulher, Jada Pinkett Smith.

Conclui-se, portanto, que o áudio original foi manipulado. Não há qualquer registo recente de Will Smith a criticar Madonna ou a falar sobre o Brasil.

A cantora deu um concerto gratuito na praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, a 4 de maio. Cerca de 1,5 milhões de pessoas terão assistido ao espetáculo.

Conclusão

O vídeo que mostra Will Smith a criticar o concerto de Madonna no Rio de Janeiro, no Brasil, foi manipulado.

Publicações que circulam nas redes sociais usaram imagens antigas editadas para incluir uma dobragem em português. Ouvem-se críticas ao concerto em si e aos fãs, que assistiram ao espetáculo numa altura em que o Brasil é afetado por cheias, mas a tradução não corresponde à realidade.

O vídeo original é de 2018 e o ator norte-americano fala, sim, sobre a separação com a mulher.

Não há qualquer registo público de críticas de Will Smith a este concerto ou declarações sobre as cheias no estado do Rio Grande do Sul, que já fizeram cerca de 150 mortos.

