Nas redes sociais corre a alegação de que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, comprou para a mãe, Rimma Zelenska, um apartamento luxuoso no arranha-céus mais alto do mundo: o Burj Khalifa, no Dubai. Nas publicações, que circulam em várias línguas — português, inglês, alemão, grego e outras —, garante-se que a informação partiu de investigações dos meios de comunicação da Arábia Saudita.

“De acordo com jornalistas da Arábia Saudita que realizaram uma busca aprofundada sobre os proprietários de propriedades nos Emirados Árabes Unidos, Rimma Zelenskaya, a mãe de Volodymir Zelensky, aparece como proprietária de um apartamento de 3,2 milhões de dólares em Burj Khalifa”, diz um utilizador do Facebook.

“Zelensky comprou um presente para sua mãe — um apartamento no Burj Khalifa por US$ 3,2 milhões, relata o canal [russo] Tsargrad TV”, lê-se noutra publicação cujo autor cita uma suposta peça do canal estatal Al Arabiya que descreve Rimma Zelenskaya como nova proprietária no registo imobiliário de Dubai, apesar de estar registada em Kryvyi Rih (a terra natal de Zelensky).

Alguns utilizadores nas redes sociais acrescentam que o apartamento foi comprado no ano passado, no dia do aniversário da mãe de Zelensky (16 de setembro). Em alguns vídeos disseminados é apresentada como prova uma fotografia da suposta escritura do imóvel. Mas serão as alegações verdadeiras?

Por partes, numa pesquisa no canal árabe e inglês da Al Arabiya — que é apresentado nas publicações como a fonte da informação — não é possível encontrar nenhuma notícia que dê conta que o líder ucraniano comprou um apartamento no Dubai. Nas redes sociais do canal estatal também não aparece nenhuma menção a este tema. No entanto, é propagada por alguns publicações em língua a árabe, como o alchourouk.com (tunísio) e o vetogate.com (egípcio), que falem em “relatos”, sem citar qualquer fonte.

Um segundo passo foi fazer uma pesquisa no site oficial Dubai Land Department, uma página do governo desse país onde se pode consultar informações sobre imóveis. Ao colocar na plataforma os dados da suposta escritura que foi disseminada nas redes sociais não foi possível encontrar qualquer correspondência. “Não conseguimos encontrar dados com base nas informações que você forneceu”, lê-se na mensagem do site. O Observador contactou também este organismo do governo do Dubai, para aferir a veracidade da escritura, mas até agora não obteve resposta.

Conclusão

É falso que o Presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, tenha comprado um apartamento de luxo no Burj Khalifa, no Dubai. Os utilizadores das redes sociais que partilharam esta alegação citam notícias do canal estatal Al Arabiya que não existem. Por outro lado, ao introduzir no site do Dubai Land Department dados de uma suposta escritura que circula nas redes sociais não foi possível encontrar qualquer correspondência.

Assim, de acordo com o sistema de classificação do Observador, este conteúdo é:

ERRADO

No sistema de classificação do Facebook, este conteúdo é:

FALSO: As principais alegações do conteúdo são factualmente imprecisas. Geralmente, esta opção corresponde às classificações “falso” ou “maioritariamente falso” nos sites de verificadores de factos.

NOTA: este conteúdo foi selecionado pelo Observador no âmbito de uma parceria de fact checking com o Facebook.