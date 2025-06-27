Depois de ter clamado por uma “vitória gigante no Supremo Tribunal dos EUA”, através de uma publicação desta sexta-feira na Truth Social, Donald Trump deu uma conferência de imprensa na qual elogiou a decisão do tribunal, que limitou a capacidade de os juízes federais bloquearem ordens da Casa Branca.

“O país deve estar orgulhoso do Supremo Tribunal”, evidenciou o Presidente dos EUA, enaltecendo que agora a sua administração pode colocar em prática as políticas pelas quais os americanos votaram nele.

“Nos últimos meses vimos vários juízes de esquerda a tentar sobrepor-se aos poderes do Presidente para impedir os americanos de terem as políticas em que votaram. Tentaram ditar a lei para todo o país”, disse Trump no arranque de uma longa conferência que durou cerca de uma hora.

As decisões do Supremo — que para Trump representam “uma vitória monumental para a constituição, para a separação de poderes e para a lei, (…) baseada em bom senso” — afetam vários pontos da política republicana, desde a imigração aos direitos civis.

“Sou grato ao Supremo Tribunal por intervir e resolver este problema muito, muito grande e complexo”, explicou, defendendo uma ação rápida “no que diz respeito à imigração ilegal”.

Embora o Presidente dos EUA tenha reclamado vitória, nomeadamente no que diz respeito ao plano de acabar com o direito da cidadania por nascimento para os filhos de pais que estão ilegalmente no país, isto, é, sem autorização de residência permanente (consagrada na 14.º Emenda da Constituição), a proposta poderá não ser concretizada, uma vez que o Supremo ainda não tomou qualquer decisão final sobre o tema. A Procuradora-Geral, Pam Bondi, disse que esta questão “será decidida em outubro, exceto se for decidido [pelo Supremo] nos próximos minutos”.

Tal como a procuradora, também o Procurador-Geral adjunto esteve presente na conferência e acusou os tribunais federais de tomarem decisões contra Trump por não concordarem com as suas políticas e sem bases legais.

Além da proposta da Casa Branca para acabar com o direito da cidadania por nascimento, outra das várias decisões do Supremo também determina que algumas escolas públicas de Montgomery, em Maryland, violaram os direitos dos pais à prática religiosa, ao não avisarem previamente os seus filhos sobre a participação em atividades de leitura de livros de histórias LGTBQ+.

O juiz Samuel Alito, numa opinião partilhada por 6 dos 9 juízes do Supremo — concordaram os conservadores e discordaram os três progressistas —, defendeu que a introdução de livros inclusivos pelo conselho escolar “interfere substancialmente no desenvolvimento religioso” dos filhos dos pais que preencheram uma petição contra estes materiais.

Para Trump, esta é uma “ótima decisão para os pais”. “Eles perderam o controlo das escolas, perderam o controlo dos filhos, esta é uma tremenda vitória para os pais”.

Outra decisão do Supremo foi a confirmação de uma lei do Texas a exigir que os sites pornográficos confirmem se os seus visitantes têm 18 anos ou mais. Os juízes (novamente com seis a favor e três contra) entendem que proteger crianças de material sexualmente explícito online justifica a exigência de verificação de idade. Alguns críticos dizem que a medida invade a privacidade e pode estimular o roubo de identidade, levando sites pornográficos a operar à margem da lei.

“Graças” a todas estas decisões do Supremo, entende o Presidente americano, “provavelmente, poderemos avançar com inúmeras políticas e aquelas que foram indevidamente proibidas em todo o país, incluindo a cidadania por direito de nascimento, o congelamento de financiamentos desnecessários e inúmeras outras prioridades do povo americano. Temos tantas [políticas]. Eu tenho uma lista completa”, rematou o Presidente.