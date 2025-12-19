Histórico de atualizações
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Este liveblog fica por aqui. Obrigada por nos ter acompanhado.
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"O melhor mentiroso é aquele que consegue enganar-se a si próprio", disse Cláudio Neves Valente em mensagem onde refere jogo de computador
O suspeito de fazer o atentado na Brown University e de matar o físico Nuno Loureiro deixou uma mensagem críptica no site da faculdade, quando abandonou o doutoramento.
“O melhor mentiroso é aquele que consegue enganar-se a si próprio”, disse Cláudio Neves Valente em mensagem onde refere jogo de computador
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Autarca de Providence pede que FBI dê recompensa de 50 mil dólares a "herói" do Reddit
Brett Smiley, autarca de Providence, pediu ao diretor do FBI, Kash Patel, que dê uma recompensa de 50 mil dólares a ‘John’, o utilizador do Reddit que deu a pista crucial que permitiu encontrar Cláudio Valente.
Um casaco folgado, um Nissan cinzento e um sotaque hispânico. O testemunho de ‘John’ no Reddit que levou a polícia até Cláudio Valente
Segundo a ABC News, Brett Smiley enviou uma carta ao diretor do FBI, em que chama “herói” ao utilizador do Reddit. “Destaca-se um indivíduo entre aqueles que deram pistas: ‘John'”, cita a cadeia de televisão.
“A sua bravura e altruísmo em nome da comunidade foi mais longe do que qualquer pessoa esperaria de uma pista. Acredito que a nossa comunidade respira melhor hoje devido à ajuda extraordinária que ‘John’ deu às nossas agências de imposição da lei”, cita a ABC News.
O FBI já tinha dito que iria atribuir uma recompensa de 50 mil dólares a quem tivesse informação sobre o tiroteio na Universidade Brown e a morte de Nuno Loureiro.
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"Lotaria dos vistos" vai acabar de vez?
Cláudio Valente, suspeito dos ataques em Boston, estava nos EUA desde 2000. O ataque levou os EUA a suspender o programa de vistos. Vasco Maldonado Correia é o convidado da História do Dia.
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Autópsia de Cláudio Neves Valente confirma tese de suicídio com tiro na cabeça. Terá, afinal, morrido na terça-feira
O Gabinete do Médico-Legista chefe do Departamento de Justiça de New Hampshire confirmou em comunicado a tese das autoridades de que Cláudio Valente morreu por suícidio com um tiro na cabeça.
A confirmação foi publicada nos resultados da autópsia, realizada esta manhã na cidade de Concord, no estado de New Hampshire.
“Com base nos resultados dos exames e nas informações investigativas disponíveis até o momento, estima-se que o Sr. Neves Valente tenha falecido em 16 de dezembro de 2025”, confirmaram ainda. Este dia, terça-feira, foi o dia a seguir à morte de Nuno Loureiro, baleado em casa.
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Capacidade de evasão de Cláudio Valente obrigou autoridades a fazer "policiamento à moda antiga"
As dificuldades na investigação aos ataques foram tais, confidenciou Oscar Perez, chefe do departamento de Polícia de Providence, que as autoridades tiveram de fazer “policiamento à moda antiga”, ou seja, “entrevistar pessoas e ver centenas de vídeos e de gravações”.
“Este indivíduo era estratégico em todos os sentidos, usando aplicações para se comunicar, trocando as matrículas dos veículos, cobrindo o rosto, as roupas que usava, as áreas por onde conduzia. Deu muito trabalho, mas eu tinha total confiança na equipa com quem trabalho”, acrescentou o polícia, à NBC News.
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Sem chamadas tradicionais nem cartões de crédito. Procurador-Geral de Rhode Island diz que "ataques foram muito bem planeados".
O procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, afirmou que o ataque de Claudio Valente foi “muito bem planeado” para tentar evitar as autoridades, noticiou a NBC News.
O suspeito terá usado a tecnologia “voz sobre protocolo de internet” (VoIP), que permite a realização de chamadas telefónicas pela internet, em vez de pela rede normal de telemóveis. Também não usou cartões de crédito e, como já se sabia, escondeu a matrícula com um autocolante, acrescentou o procurador.
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O relatório do agente do FBI que ligou o tiroteio de Brown à morte de Nuno Loureiro e apoiou a acusação contra Cláudio Neves Valente
O suspeito português de 48 anos terá feito login no Gmail a menos de 500 metros da casa do físico Nuno Loureiro. Carro de Neves Valente foi visto a um quilómetro da casa do físico pouco depois.
O relatório do agente do FBI que ligou o tiroteio de Brown à morte de Nuno Loureiro e apoiou a acusação contra Cláudio Neves Valente
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Família de Cláudio Valente não sabia nada dele desde que tinha ido estudar para os EUA
A família de Cláudio Neves Valente já não ouvia falar dele desde que o português de 48 anos se tinha mudado para os Estados Unidos, na década de 2000, noticiou o New York Times, citando uma familiar.
“Eles estão devastados”, contou Mirita Domingues, familiar do suspeito, ao jornal norte-americano.
“A mãe dele disse esta manhã que sempre se preocupou que, da próxima vez que a mãe ouvisse falar dele, ele estaria morto”, acrescentou a familiar, que contou ainda que o homem tinha sido uma criança feliz, brincalhona e esperta.
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"Único amigo íntimo" do suspeito na faculdade diz que Cláudio chamava colega brasileiro do "seu escravo" e costumava estar "infeliz"
Scott Watson, professor universitário de Física e antigo colega de Cláudio Neves Valente em Brown, contou ao New York Times que era o “único amigo íntimo” do suspeito português de 48 anos, com quem ia almoçar frequentemente a um restaurante português da zona.
Segundo Watson, Neves Valente era um aluno frequentemente infeliz ou mesmo “zangado”, queixando-se que as aulas eram “demasiado fáceis” e a comida do campus era má.
O suspeito conseguia ser “brilhantemente inteligente”, “gentil e amável”. Porém, acrescentou, conseguia ser agressivo, afirmando que ele chamava um colega brasileiro de “escravo”.
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Antiga colega de Claudio Neves Valente em Brown diz que ele era "introvertido" mas que nada era fora do comum
Luk Chong Yeung, antiga colega de Cláudio Neves Valente, contou ao New York Times que costumava falar com ele enquanto ambos eram estudantes em Brown, contando que era “introvertido e com dificuldades académicas”, mas que nada disso era propriamente fora do normal no curso.
A física brasileira, de 49 anos, contou que andava no ano acima do de Cláudio mas que “ocasionalmente socializava com ele num grupo de estudantes que falavam português”.
“Ele era apenas um pouco mais distante”, sublinhou, contando que o edifício atacado era quase uma “segunda casa” para quem estudava Física, já que tinha laboratórios, sala de estudos e salas de estar que eram usadas para eventos sociais.
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Investigadores terão encontrado duas armas, uma mira de laser verde e um colete de balas nos armazéns onde Cláudio Valente foi encontrado
As autoridade que estão a investigar o caso de Cláudio Neves Valente encontraram várias provas nos dois armazéns alugados pelo suspeito nas instalações onde foi encontrado morto, em Salem, no estado de New Hampshire, noticiou a CNN citando um oficial próximo da investigação.
Segundo esse oficial, foram encontradas “duas pistolas Glock 9 mm, uma delas com uma mira a laser verde, além de carregadores de alta capacidade e um colete à prova de balas”. Os investigadores acreditam, também, que o acusado estava vivo até quinta-feira.
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Reitora de Brown diz que nenhum funcionário da universidade "se lembra" de Cláudio Neves Valente nem houve "preocupações" com "conduta"
A reitora da Universidade Brown, Christina Paxson, afirmou que não foi encontrado nenhum motivo de preocupação nem nenhum funcionário que conhecesse Cláudio Neves Valente enquanto foi aluno da instituição, num e-mail enviado esta manhã aos alumni da universidade citado pelo New York Times.
No e-mail, lê-se que não foi possível encontrar quaisquer “preocupações relacionadas à conduta ou qualquer interação com a segurança pública durante o curto período em que Neves Valente esteve matriculado como aluno de pós-graduação na [universidade de] Brown”.
“Até ao momento, não identificámos nenhum funcionário que se lembre de Neves Valente, nem há qualquer registo da Brown de contacto recente entre este indivíduo” e a universidade, sublinhou a reitora.
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Presidente do Técnico diz que instituição foi contactada pelas autoridades norte-americanas
O presidente do IST, Rogério Colaço, disse à Agência Lusa que “o Técnico foi contactado pelas autoridades dos EUA”, sem adiantar mais informações.
“É o que podemos dizer”, sublinhou.
com Lusa
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"Cláudio Valente é uma pessoa que praticamente não existia"
Bruno Gonçalves, presidente do Instituto de plasmas e fusão nuclear do Instituto Superior Técnico, recorda Nuno Loureiro como um cientista dedicado. Sobre Cláudio Valente fala de uma “pessoa que praticamente não existia”.
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Mais de 50 imagens, 35 páginas e um suspeito. Leia na íntegra o relatório da polícia sobre Cláudio Valente
Polícia de Providence divulgou relatório sobre Cláudio Valente e explica ponto por ponto como chegaram ao nome do português. Documento foca-se apenas na investigação ao ataque à Universidade Brown.
Mais de 50 imagens, 35 páginas e um suspeito. Leia na íntegra o relatório da polícia sobre Cláudio Valente
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Alugou carro em Boston, causou tiroteio em Brown e voltou para matar ex-colega. Como se movimentou Cláudio Valente antes e após os crimes
Cláudio Valente alugou um carro para se deslocar entre os vários locais onde cometeu os crimes. Após tiroteio em Brown, trocou de matrícula. Câmaras captaram suspeito perto da casa de Nuno Loureiro.
Alugou carro em Boston, causou tiroteio em Brown e voltou para matar ex-colega. Como se movimentou Cláudio Valente antes e após os crimes
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PJ confirma estar a colaborar com as autoridades norte-americanas
A Polícia Judiciária confirma estar a colaborar com as autoridades norte-americanas na investigação aos ataques levados a cabo nos EUA por Cláudio Valente.
“A Polícia Judiciária informa que foi ontem contactada e se encontra a prestar colaboração e apoio às autoridades daquele país, desde o momento inicial em que o suspeito se tornou, para aquelas, alvo de interesse”, refere fonte oficial, conluindo que “a Polícia Judiciária permanece em contacto e a prestar toda o suporte necessária às investigações em curso”.
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O que liga a morte do físico do MIT com o tiroteio em Brown?
Um português é o suspeito da morte de Nuno Loureiro, físico português do MIT, e do tiroteio na Universidade de Brown. Os EUA decidiram suspender o programa de vistos que atribuiu um ‘green card’ ao suspeito. A professora de Ciência Política em Boston, Daniela Melo, é a convidada do episódio atualizado de “A História do Dia”.
O que liga a morte do físico do MIT com o tiroteio em Brown?
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Trump suspende programa de vistos usado por Cláudio Valente, suspeito de ataques nos EUA
Trump suspendeu programa de vistos que permitiu a entrada de Cláudio Valente nos EUA. O português é suspeito de matar o físico Nuno Loureiro e outras duas pessoas em Brown em ataques separados.
Trump suspende programa de vistos usado por Cláudio Valente, suspeito de ataques nos EUA