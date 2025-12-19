O Presidente Donald Trump suspendeu o programa de vistos que permitiu a entrada de Claúdio Valente nos Estados Unidos da América. O português é suspeito de matar o físico Nuno Loureiro e outras duas pessoas na Universidade Brown, em dois ataques separados.
A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, anunciou esta quinta-feira que, a pedido de Trump, ordenou ao Serviço de Cidadania e Imigração dos EUA que suspendesse o programa.
Quem é Cláudio Neves Valente, o suspeito do ataque a Brown e do assassinato do físico Nuno Loureiro
“Este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar no nosso país”, escreveu Noem na rede social X, sobre o suspeito, o português Cláudio Neves Valente, de 48 anos.
The Brown University shooter, Claudio Manuel Neves Valente entered the United States through the diversity lottery immigrant visa program (DV1) in 2017 and was granted a green card. This heinous individual should never have been allowed in our country.
In 2017, President Trump…
— Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) December 19, 2025
Valente, ex-aluno da Brown, foi encontrado morto na noite de quinta-feira com um ferimento de bala autoinfligido, anunciou o chefe de polícia de Providence, no estado norte-americano de Rhode Island, Oscar Perez, em conferência de imprensa. Perez disse que, segundo a investigação, o suspeito terá agido sozinho.
O português obteve o estatuto de residente permanente legal nos EUA em 2017, afirmou a procuradora federal de Massachusetts, Leah B. Foley.
O programa de vistos, conhecido como ‘green cards’ ou ‘cartões verdes’, disponibiliza anualmente até 50 mil vistos, através de sorteio, a pessoas de países pouco representados nos Estados Unidos, muitos deles em África.
Há muito que Trump se opõe a este programa e ao sorteio, que foi criado pelo parlamento norte-americano. Quase 20 milhões de pessoas inscreveram-se no sorteio de 2025, tendo sido selecionadas mais de 131 mil, incluindo cônjuges.
Suspeito de ataque na Universidade Brown e morte de Nuno Loureiro é um português e foi encontrado morto
Após serem sorteados, devem passar por uma verificação para poderem entrar nos Estados Unidos, que inclui uma entrevista em consulados e os mesmo requisitos que os restantes candidatos a vistos. Os cidadãos portugueses ganharam apenas 38 vagas no ano passado.
Os investigadores acreditam que Cláudio Valente é responsável pelo ataque na Universidade Brown e pelo assassínio do professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT, na sigla em inglês), o português Nuno Loureiro, morto a tiro em casa, em Brookline, na segunda-feira, de acordo com Leah B. Foley.
Duas pessoas morreram e nove ficaram feridas no ataque a tiro, ocorrido no sábado, na Universidade Brown. A investigação mudou de rumo na quinta-feira, quando as autoridades disseram que estavam a investigar uma possível ligação entre o ataque em Brown e a morte de Nuno Loureiro, de 47 anos.