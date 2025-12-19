Depois do ataque à Universidade Brown que matou duas pessoas, as autoridades norte-americanas apelaram à ajuda da comunidade. E uma pessoa recorreu ao Reddit para chamar à atenção para um homem suspeito que circulava num carro de marca Nissan com uma matrícula da Florida — uma denúncia que acabou por se revelar determinante. A publicação foi o ponto de partida que levou a polícia até ao nome e Cláudio Valente, agora suspeito do ataque a Brown e da morte do físico Nuno Loureiro.

“Estou mesmo a falar a sério. A polícia precisa de investigar um Nissan cinzento com matrícula da Flórida, possivelmente alugado”. Foi esta a publicação na rede social Reddit, escrito sob anonimato, que acabou por se destacar de entre as várias denúncias que chegaram até às autoridades. O post foi feito três dias após o tiroteio na Universidade de Brown e nem 24 horas depois, o autor (até então anónimo) dirigiu-se diretamente à polícia, detalha o jornal New York Times.

Perante os polícias de Providence, o autor da publicação contou que se tinha cruzado com um homem de aparência suspeita no edifício Barus and Holley, da Universidade Brown, onde ocorreu o tiroteio. Foram dados alguns detalhes pelo procurador-geral Peter Neronha numa conferência de imprensa na passada quinta-feira, que disse que este contributo “abriu o caso”.

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‘John’ — o nome atribuído pelas autoridades a este homem — contou que ambos se cruzaram na casa de banho, no rés-do-chão do edifício, entre as 13h45 e as 14h. ‘John’ ainda não sabia, mas naquele momento faltavam cerca de duas horas para se ouvirem os primeiros tiros. Segundo ‘John’, as roupas que o homem suspeito usava não pareciam ser adequadas para o clima.

Desconfiado, ‘John’ decidiu seguir o homem. Viu-o a dirigir-se para um carro, um Nissan com matrícula da Flórida, e a destrancá-lo com um comando. A dica de ‘John’ relativamente ao carro do suspeito foi ao encontro das declarações feitas por um membro do corpo docente da Universidade Brown, que disse ter avistado um veículo suspeito no bairro, de cor cinzenta e com uma matrícula da Flórida.

No entanto, o homem que ‘John’ seguia não entrou no carro. Por isso, a perseguição continuou: ‘John’ andou mais alguns metros atrás do homem que aparentava ser suspeito, até que houve o confronto.

“O seu carro está lá atrás, porque anda às voltas ao quarteirão?”, questionou, de acordo com o depoimento registado pelas autoridades e citadas pelo mesmo jornal. “Porque é que me está a incomodar?”, respondeu-lhe o homem. Face a esta reação, ‘John’ seguiu caminho.

Depois de a polícia recolher o seu depoimento, mostrou imagens de um carro suspeito que tinham sido captadas por câmaras de videovigilância. A reação de ‘John’ — que admitiu que “podia ser aquele” — levou as autoridades a seguirem a pista que mais tarde os levou até uma agência de aluguer de automóveis e, mais tarde, ao nome de Cláudio Neves Valente. Daí, facilmente chegaram a mais informações como a nacionalidade do homem e que tinha sido estudante na Universidade Brown.

Testemunha dizia parecer tratar-se de um homem hispânico

As informações dadas pelas autoridades acerca do depoimento de John ficaram por aqui. Mas na rede social X, vários jornalistas têm divulgados aquilo que aparenta ser o depoimento integral de ‘John’.

No documento lê-se que ‘John’ considerou a roupa do homem desadequada para o clima porque usava um casaco e luvas que aparentavam ser “frágeis”. Além disto, relatou que o homem usava um casaco folgado e vestia duas camisolas, uma delas ostentava um marca — possivelmente L.L. Bean — no lado direito. Em termos de calças e calçado, o suspeito usava vestuário semelhante ao de um “trabalhador de restaurante”. E usava também uma máscara, que lhe cobria toda a parte inferior da cara.

‘John’ terá ainda relatado que o homem era moreno, olhos castanhos e uma cara redonda. E que, pela voz, pareceu tratar-se de um homem hispânico.

No alegado depoimento lê-se ainda que, dentro do Nissan do suspeito, ‘John’ conseguiu ver duas bolsas de cintura no banco do lado do passageiro. Segundo o documento divulgado, ‘John’ terá ainda relatado que, ao ver a imagens divulgadas pela polícia, se apercebeu que esta pessoa que considerou suspeita, seria o homem que as autoridades procuravam.