Netanyahu compara Hamas aos nazis: "Querem matar, destruir todos os judeus"

O Gabinete de Coordenação dos Assuntos Humanitários das Nações Unidas (OCHA) estimou esta quarta-feira que Gaza está a enfrentar a sua pior crise humanitária “em 18 meses após o início das hostilidades em outubro de 2023”.

No seu mais recente relatório sobre a Faixa de Gaza, o OCHA precisou que os ataques “terrestres, marítimos e aéreos” continuam a cercar os habitantes palestinianos numa altura em que se contam mais de 50 dias de bloqueio da ajuda humanitária que “privou as pessoas do necessário para a sobrevivência humana”.

“A insegurança e as restrições de acesso obrigaram os parceiros humanitários a encerrar os centros de nutrição ou a interromper a prestação de serviços, numa altura em que a situação nutricional em Gaza continua a deteriorar-se”, declarou o OCHA no documento que é atualizado duas vezes por semana.

Segundo o organismo, Israel tem como alvo campos de refugiados e edifícios residenciais, especialmente em Rafah e na cidade de Gaza, registando cerca de 420.000 pessoas deslocadas.