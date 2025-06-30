Rússia "está a preparar-se para novas operações" em países europeus, diz Zelensky

O Presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, afirmou que a Rússia está a preparar-se para realizar “novas operações” em países europeus, sublinhando que o líder russo não está a “mudar de planos nem a procurar uma forma de acabar com a guerra”.

“Têm um princípio: Os russos procuram oportunidades onde quer que as encontrem. E precisam de ver que haverá algo para os impedir em todo o lado”, acrescentou o Presidente.

“De uma forma ou de outra, todos nós teremos de garantir a segurança na Europa com uma arquitetura de segurança forte e verdadeiramente eficaz — uma arquitetura que proporcione à Europa uma proteção fiável em qualquer cenário”, concluiu.