Será que podemos fazer, a cada momento, menos do que o melhor que podemos/sabemos? É uma questão que já tratei e à qual regresso, a propósito do ano de 2025.

De facto, “dar o melhor de mim”, implica querer fazê-lo, e… fazê-lo. O melhor que podemos, pode corresponder, se feito, ao melhor que sabemos.

Entretanto, enquanto, a cada momento e sempre, se podem colocar estas questões existenciais, agora, a sociedade do entretenimento, amoleceu-nos. Preferimos ficar sentados num qualquer sofá com o cérebro a mirrar à frente de um ecrã, a dar passos que sabemos poder dar, mas, que não queremos. Um não querer vagamente consciente, porque a consciência, também ela, diminui, amolecida.

Este amolecimento generalizado, tem resultados diferentes, face aos perfis individuais e de grupo, e ao contexto político, social, económico, cultural.

Em 2025, cada país, cada um de nós, vai ter tendência para crescer, estagnar ou involuir, de acordo com muitos parâmetros. Há um parâmetro determinante para perceber a tendência provável – as “competências”.

A pesquisa da OCDE sobre as competências dos adultos (entre os 16 e os 65 anos), recentemente tornada pública, com o título: “Têm os adultos as competências necessárias para ter sucesso num mundo em mudança?”, faz saber que, entre os 31 países desenvolvidos inquiridos, os adultos portugueses, no que a literacia, numeracia e resolução adaptativa de problemas respeita, são os penúltimos, em performance (piores, só os chilenos).

PUB • CONTINUE A LER A SEGUIR

Comparação de proficiência média em literacia e numeracia de países e economias

Se é verdade que Portugal demonstra melhores níveis de proficiência em adultos jovens que em adultos mais velhos (o que é animador), também é verdade que se compararmos níveis de proficiência nas mesmas idades e graus de formação com outros países analisados, em geral, saímos a perder. 30% dos adultos em Portugal obtiveram pontuações nos dois níveis mais baixos das escalas de proficiência (média da OCDE: 18%). Em literacia, por exemplo, 42% dos Portugueses adultos obtiveram a pontuação mais baixa, contra os 4% dos cidadãos dos países com melhor desempenho. Não estamos a falar dos anos 60 do século passado. São resultados de 2023.

Estes números, entre outras coisas, significam que, mesmo se quisermos dar o melhor de nós próprios, o grau de qualificação de uma parte significativa da nossa população adulta não lhe permite responder de forma positiva à pergunta que serve de título à mencionada pesquisa da OCDE. Um terço da população adulta em Portugal não tem as competências necessárias para ter sucesso num mundo em mudança.

E agora? Vamo-nos cobrir de vergonha? Vamos baixar os braços? Encolher os ombros? Dizer que os dados estão errados? Ou será que a atitude pode ser diferente?

Portugal é um país que ao longo dos séculos se superou. Em diferentes situações, em desvantagem, conseguiu impor-se. Com brio militar, com descobertas geográficas, com afirmação intercontinental, da cultura, da ciência, da economia.

Hoje, os desafios do mundo em mudança — como a IA e a manipulação genética, as tecnologias digitais, os problemas ambientais, as novas guerras e doenças e as mesmas lutas por recursos naturais e supremacia nos negócios — estão a definir as agendas.

Há muitos cocidadãos nossos preparados para estes desafios. E muitos que precisam de ser, rapidamente, preparados.

Somos capazes de melhor do que o desempenho demonstrado na pesquisa da OCDE. Vê-se em muitos lugares do mundo, onde os Portugueses são respeitados em múltiplas funções, menos ou mais especializadas. Vê-se em Portugal, em projetos de excelência.

Em 2025, “dar o melhor de mim” é um propósito que vale a pena. Como dar menos do que o mais que podemos/sabemos? Como melhorar o que podemos/sabemos?

Podemos construir, mesmo a partir de recursos escassos, um destino coletivo mais justo, desenvolvido e competitivo, se soubermos organizar a ordem das prioridades e remar para o mesmo lado, melhorando, de forma acelerada, competências e, ao mesmo tempo, agindo – nas nossas casas, nos nossos bairros, na nossa terra, na região, no país – o edifício do desenvolvimento faz-se juntando as múltiplas peças do puzzle.

Partir em desvantagem, desde o século XII, nunca nos impediu de chegar longe, pois não?

Votos de um bom Natal e de Novo Ano.