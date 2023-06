“The best way to predict the future is to invent it”

Alan Key, cientista e pioneiro nas linguagens da programação e desenvolvimento de software

Imaginem que estamos numa praia e, de repente, ao longe, vemos uma pequena onda a formar-se. Ao longe, ela parece pequena, mas à medida que se aproxima, vai-se tornando gigante. A onda de que vos quero falar hoje, pequena ao longe, mais não é do que a IA generativa, e o mundo em que vivemos uma enorme praia prestes a ser inundada por algo maior do que as massas de água em movimento que são formadas pelo canhão da Nazaré.

Clayton Christensen, o grande guru das teorias da disrupção, ensinou-nos no tempo devido que é assim que a disrupção funciona – começa pequena para, num ápice e sem que nos apercebamos como, varrer o mercado que é a sua praia. Para Christensen, a “inovação disruptiva” é precisamente esse processo pelo qual algo se enraíza, inicialmente em aplicações simples na base do mercado e em pequenos nichos, para, de seguida, se mover implacavelmente, tornando-se mainstream e expulsando inexoravelmente os incumbentes. A visão de Christensen capta a essência da disrupção como sendo um fenómeno que, começando por ser experimental, de forma abrupta reconfigura o funcionamento de um dado mercado.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.