Durante séculos, o prestígio social media-se pelo que se via. Ouro, terras, títulos, roupas, carros.O luxo era caro, tangível e, por isso mesmo, eficaz: distinguia quem podia gastar de quem só podia olhar. Mas nas sociedades modernas, onde a abundância deixou de ser exceção e a escassez deixou de ser sinal de fracasso, o estatuto migrou da posse para a posição. Hoje, o que distingue não é o que se tem, mas o que se defende.

O novo luxo é moral.

É o fenómeno das luxury beliefs (crenças de luxo), identificado por Rob Henderson: crenças e causas morais usadas como marcadores de status pelas elites. Não porque sejam falsas, mas porque funcionam como sinais de pertença e sofisticação, acessíveis apenas a quem vive protegido das próprias consequências práticas dessas mesmas ideias.

Quem tem segurança material pode dar-se ao luxo de pregar a insegurança moral.

Mas este novo luxo é, no fundo, um falso luxo. Porque, como mostrou o sociólogo Thorstein Veblen há mais de um século, o que define o luxo verdadeiro é o custo.

Um bem conspícuo – seja um carro, um relógio, uma jóia ou uma casa – vale socialmente porque é dispendioso. Mostra poder através do desperdício visível: “Posso gastar o que tu não podes”.

As crenças de luxo, pelo contrário, são o oposto. São baratas de dizer e caras de contestar.

Qualquer um pode exibir virtude moral – basta uma opinião certa dita no lugar certo e, sobretudo, repetida.

As palavras, como sabemos, são baratas. E nas redes sociais tornaram-se uma moeda inflacionada: quanto mais circulam, menos valem. A moral pública transformou-se numa economia simbólica de baixo custo e alto rendimento reputacional. Um mercado onde o sinal substitui o sacrifício.

Há, claro, uma lógica evolutiva por trás disto. A reputação sempre foi uma forma de capital social: garantir prestígio, confiança e cooperação dentro do grupo. Mas o ambiente digital em que vivemos, criou uma bolha reputacional – uma abundância de sinais morais sem correspondência real. O preço de parecer bom caiu a zero; o retorno em aprovação social, em likes e seguidores, nunca foi tão alto. É o tipo de desequilíbrio que, em biologia, chamamos “desajuste adaptativo”.

A moral barata é o equivalente ético da moeda sem lastro. Produz muito ruído, pouca virtude. E como todas as bolhas, cresce alimentada pela crença de que todos estão a ganhar – até que rebenta, revelando que quase ninguém acreditava realmente no que dizia.

Não se trata de negar a importância das causas ou da compaixão. Trata-se de reconhecer que virtude sem custo é apenas performance. E que o excesso de moral pública acaba por desvalorizar a moral genuína, tal como a inflação desvaloriza o dinheiro.

Viver num mundo de virtude inflacionada é viver rodeado de slogans e carências éticas. Porque o que se diz substitui o que se faz, e o que se sinaliza ocupa o lugar do que se sente. A ética tornou-se estética: o importante é parecer virtuoso, não agir com virtude.

O novo luxo é moral, sim – mas é um luxo sem custo, sem risco e sem substância. Um luxo de palavras. E, como todos os luxos falsos, brilha mais do que aquilo que vale.

I rest my case.