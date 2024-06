A pessoa mais odiada de todas não é quem diz a verdade, porque a verdade tem 360º, a verdade é uma visão.

A pessoa mais odiada é quem recorda as suas promessas, a pessoa mais odiada é quem faz o escrutínio, a pessoa mais odiada é quem lhe lembra a incoerência nas decisões tomadas.

O escrutínio, muitas vezes associado a processos eleitorais, avaliações de desempenho ou atividades educativas e é , pode ser uma tarefa impopular.

Aqueles que realizam o escrutínio, cidadãos atentos, professores ou avaliadores de desempenho, podem enfrentar hostilidade e críticas, especialmente quando os resultados não são favoráveis a determinadas pessoas ou grupos.

No entanto, é importante lembrar que o escrutínio é fundamental para manter a transparência, a justiça e a responsabilidade em várias áreas da sociedade.

Em contextos eleitorais, os membros das comissões eleitorais, que supervisionam a contagem de votos e garantem a integridade do processo, muitas vezes enfrentam desconfiança e até mesmo acusações de parcialidade. Da mesma forma, auditores independentes, que examinam as finanças de empresas ou organizações, podem ser vistos com desconfiança por aqueles que prefeririam que certas informações permanecessem ocultas.

Em contextos escolares, escrutínio escolar e a avaliação de desempenho dos alunos são processos essenciais no sistema educativo.

O escrutínio escolar refere-se à análise e acompanhamento do progresso dos alunos ao longo do ano letivo. Ele envolve a avaliação contínua do desempenho dos alunos em várias áreas, como provas, trabalhos, participação em sala de aula e comportamento. Os professores e os conselhos de turma utilizam o escrutínio para identificar pontos fortes e áreas que precisam de melhoria. Isso permite que eles adaptem o ensino de acordo com as necessidades individuais dos alunos. O escrutínio também é usado para tomar decisões sobre promoção da melhoria das aprendizagens, reforço escolar e intervenções específicas para alunos com dificuldades.

No que concerne à avaliação de desempenho dos alunos, é medido o conhecimento, habilidades e competências adquiridas pelos estudantes tendo por base os currículos escolares, definidos pelo Governo.

Assim existem três áreas na avaliação:

A Avaliação Diagnóstica: Realizada no início do ano letivo para entender o nível de conhecimento prévio dos alunos. As avaliações podem incluir provas escritas, apresentações, projetos, trabalhos em grupo e outras atividades. A Avaliação Formativa: Realizada durante o processo de aprendizagem para fornecer feedback contínuo aos alunos e professores. Ajuda a identificar áreas de melhoria. A avaliação Sumativa: Realizada no final de um período (como um trimestre ou semestre) para avaliar o desempenho global do aluno.

Assim os Professores, fazem parte ou estão na lista dos mais odiados, porque além de ensinarem os alunos também fazem o aferição das aprendizagens fazem o escrutínio, também é o seu trabalho.

A pessoa mais odiada não é quem quer o seu lugar, é a pessoa que o vai obrigar a trabalhar.