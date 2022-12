Portugal não ganhou o Campeonato do Mundo de Futebol, para o qual havia tantas esperanças. Não o conseguiu ganhar, mas soube, pelo menos, perder?

Ninguém participa numa competição desportiva com outro ânimo que não seja o de ganhar: é normal e saudável que assim seja. A concorrência entre as várias equipas favorece a competição, que é maior quando o campeonato se estabelece entre as selecções dos países. Iniciada a prova, as selecções nacionais convocadas vão sendo eliminadas, até se chegar às duas finalistas, que vão discutir entre si o título mundial. Que ganhe a melhor!

O desporto é um exercício de destreza física e não só, pois, para além do esforço exigido pela competição, requer também presença de espírito. O bom desportista, para além de uma excelente preparação física, precisa também de visão de conjunto, espírito de iniciativa e de equipa, capacidade de reacção e de oportunidade, para fazer frente às situações que se apresentam no jogo. Também precisa de ter uma boa dose de disciplina e de humildade, para obedecer às indicações do treinador e para não deixar que um excessivo desejo de protagonismo pessoal seja pernicioso para os outros jogadores e, portanto, para a equipa. Talvez não seja fácil prescindir de um golo que se poderia marcar, se outro jogador da mesma equipa estiver melhor posicionado para o remate, ou ter de deixar o relvado para dar lugar a um atleta mais novo. A prática dos desportos colectivos é também, ou deveria ser, uma escola de virtudes humanas, onde se aprende a conjugar o individual com o colectivo, o interesse pessoal com o bem da equipa e, até, nacional.

O bom desportista não é, necessariamente, o que ganha sempre, nem quase sempre, mas aquele que sabe ganhar e … sabe perder. É razoável que um futebolista, depois de marcar um golo decisivo, manifeste a sua alegria, mas se, à conta do golo marcado, perde cinco minutos em inúteis festejos, pode ser que o adversário se aproveite da sua desatenção e se perca a vantagem adquirida. Pelo contrário, um golo sofrido é sempre uma má notícia, mas se alguém ficar, por esse motivo, desanimado, mais provável é que cresça a vantagem do adversário. Portanto, o bom desportista sabe ganhar, sem ficar convencido, como sabe perder, sem ficar deprimido, até porque, mesmo que se trate de um campeonato do mundo, afinal não passa de um jogo, cuja transcendência é, portanto, muito limitada. Portugal não seria mais se tivesse ganho a competição, como também não é menos por o não ter feito. Se os homens não se medem aos palmos, os países também não se medem pelas palmas, nem pelos títulos desportivos.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.