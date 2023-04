Ao mesmo tempo que anunciava um programa de habitação que, entre outras coisas, pretende construir habitação estatal e municipal para a classe média o PS chumbava pela segunda vez a proposta de Carlos Moedas que visa isentar da cobrança do Imposto Municipal sobre a Transmissão Onerosa de Imóveis (IMT) os jovens até 35 anos que comprem casa em Lisboa num valor máximo de 250 mil euros.

Boicote da esquerda a Carlos Moedas? Em parte. (Basta ler as reportagens-panfleto deste fim-de-semana sobre a manifestação que se dizia pelo direito à habitação para perceber que novas geringonças se estão a reconstruir numa espécie de frente anti-Moedas)

Mas o que leva o PS a estar contra esta isenção de cobrança de IMT que pode representar uma poupança de oito mil euros para quem compra um andar em Lisboa é muito mais profundo e transversal que a sua vontade de correr com Moedas. O que esta decisão do PS no IMT em Lisboa, tal como o fim das PPP na saúde e o fim dos contratos de associação nas escolas, nos vem mostrar é que estamos perante o PS mais à esquerda de sempre. Um PS que está a destruir a classe média.

Este artigo é exclusivo para os nossos assinantes: assine agora e beneficie de leitura ilimitada e outras vantagens. Caso já seja assinante inicie aqui a sua sessão. Se pensa que esta mensagem está em erro, contacte o nosso apoio a cliente.